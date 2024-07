Appartamento in vendita a Loano (Savona) in pieno centro storico

In vendita raffinato appartamento di 54 mq, situato in una posizione privilegiata nel cuore del centro storico di Loano. Elegante e modernamente arredato, è perfetto per chi cerca comfort e stile con basse spese condominiali.

Caratteristiche dell'appartamento:

Superficie di 54 mq

Ubicato al 3° e ultimo piano (senza ascensore)

Completamente ristrutturato con finiture di pregio

Ampio soggiorno con cucina a vista

Primo bagno al piano principale

Scala interna che conduce al piano superiore

Spaziosa camera matrimoniale con accesso al terrazzo

Secondo bagno adiacente alla camera

Terrazzo vivibile con vista mare, ideale per momenti di relax

Luminosità eccezionale grazie alle ampie finestre e all'esposizione a sud

Riscaldamento autonomo con pompa di calore

Minime spese condominiali

Richiesta 288.000,00 euro

Non perdere l'opportunità di vivere un contesto unico, dove la storia incontra il comfort moderno.

Per ulteriori informazioni e per fissare una visita, chiama il numero 335.6904924