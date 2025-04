Fials Cuneo primo sindacato tra i dipendenti dell’Asl Cn2 e terzo alla Cn1

"Un evento storico per il sindacalismo autonomo: per la prima volta, un sindacato autonomo conquista la maggioranza nell’Asl Cn2, un’azienda di primaria importanza per il territorio di Langhe e Roero". Così la Fials Cuneo, neonata forza sindacale, che alle recenti consultazioni per il rinnovo delle Rsu nel pubblico impiego si è affermata come primo sindacato nell’azienda sanitaria di Alba e Bra, raccogliendo 465 preferenze su un totale di 1334 voti validi.

"La Fials Cuneo è nata dalla coraggiosa scelta dei delegati della ex Uil Flp, che non condividevano più le scelte politiche intraprese a livello nazionale dalla loro organizzazione – dichiara in una nota il commissario straordinario della Fials Cuneo Giovanni La Motta (foto sotto)–. Spinti dal desiderio di continuare a rappresentare i valori di tutela e vicinanza ai lavoratori, questi delegati hanno deciso di intraprendere un nuovo percorso indipendente. Una decisione che, oggi, si rivela vincente grazie al consenso ottenuto e alla fiducia dei lavoratori".

"Oltre al risultato straordinario nell’Asl Cn2 - vi si prosegue –, dove la Fials Cuneo si è affermata come primo sindacato, l’organizzazione ha registrato un successo significativo anche nell’Asl Cn1. Qui, la Fials Cuneo ha ottenuto un magnifico risultato, addirittura in crescita rispetto ai precedenti risultati della Uil Fpl. Grazie al consenso raccolto, la Fials Cn1 conquista 4 delegati, classificandosi al terzo posto come organizzazione sindacale e al primo tra quelli autonomi. Un traguardo che testimonia la fiducia crescente nei confronti del progetto sindacale portato avanti dalla Fials".

“La nascita della Fials Cuneo rappresenta un momento di svolta per il sindacalismo locale. Abbiamo dimostrato che, unendo le forze e rimanendo fedeli ai nostri valori, possiamo ottenere risultati importanti per i lavoratori e per il territorio,” conclude Giovanni La Motta.