Alba ospita il primo "Recruiting Day" per connettere domanda e offerta di lavoro

Domani, mercoledì 10 luglio, dalle ore 10 alle 13, la sede dell’Informagiovani di Alba in via General Govone 11 ospiterà il primo Recruiting Day della città. L'evento, organizzato dal Centro per l’Impiego di Alba e Bra in collaborazione con l’Informagiovani e l’agenzia per il lavoro Relizont, ha l’obiettivo di facilitare l'incontro tra aziende alla ricerca di personale e candidati in cerca di lavoro.



Manuela Negro, responsabile del Centro per l’Impiego, spiega: “Ci occupiamo anche della preparazione all’evento. Offriamo supporto ai candidati per la redazione del curriculum vitae e altre competenze utili per affrontare al meglio un colloquio di lavoro”.

Questo evento è una novità per Alba, mentre a Bra si sono già tenuti due incontri simili. In entrambe le città, è previsto un nuovo appuntamento tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

Per l’occasione, il Centro per l’Impiego di Alba metterà a disposizione i contatti di tutti i loro iscritti, mettendoli in contatto con le agenzie di lavoro e le aziende che hanno posizioni vacanti.

Mercoledì, i candidati, muniti di curriculum, avranno l’opportunità di ascoltare le esigenze delle aziende e, quando possibile, sostenere colloqui direttamente in loco, creando un ambiente dinamico e interattivo.

“Il nostro obiettivo è facilitare un contatto diretto tra candidati e aziende, veicolando al meglio le informazioni di entrambe le parti, includendo anche coloro che hanno già un’occupazione ma sono interessati a valutare nuove opportunità”, aggiunge Negro.



Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare numerose offerte di lavoro disponibili e ottenere informazioni dettagliate sui vari aspetti dei servizi utili alla ricerca attiva.



Le posizioni ricercate includono carrellisti, magazzinieri, addetti al confezionamento alimentare, addetti alle pulizie, informatici junior, personale amministrativo, contabili e addetti alla fatturazione.



Secondo i dati diffusi dall’Agenzia Piemonte Lavoro, l'industria è il settore che registra la crescita più significativa nelle attivazioni contrattuali. Il saldo tra attivazioni e cessazioni nel 2023 è positivo, con 1.820 contratti attivi e 31.727 persone assunte.

Il Centro per l’Impiego di Alba e Bra utilizza vari mezzi di comunicazione, tra cui giornali locali, social media, Indeed e il sito ufficiale iolavoro.org, la piattaforma digitale di Agenzia Piemonte Lavoro, attiva dal 2005 per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.



Per ulteriori informazioni e preselezioni, è possibile scrivere a: preselezione.cpi.alba@agenziapiemontelavoro.it o telefonare allo 0173440290.