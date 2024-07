Anche quest’anno a Marene torna il Cinema all’Aperto e per tre mercoledì a partire dal prossimo 10 luglio il campo da calcio della Parrocchia si trasformerà in una grande sala cinematografica dove incontrarsi, vedersi un bel film e trascorrere una piacevole serata insieme alla famiglia ed ai propri amici.

In analogia con l’edizioni precedenti anche nell’edizione 2024 ognuna delle tre serate sarà dedicata ad una realtà marenese che quotidianamente è impegnata per supportare i cittadini a rispondere ai propri bisogni. Nella prima serata i Responsabili della Scuola dell’Infanzia di racconteranno quali sono le attività proposte durante tutto l’anno scolastico ed i progetti futuri in cui sarà protagonista la Scuola di via Suor Maria degli Angeli.

La stagione inizierà con la proiezione del cartone “Peter Rabbit” del 2018. Basato sui famosi racconti per ragazzi, questo film racconta delle avventure dell’irriverente Peter Rabbit e della sua costante rivalità con il vicino McGregor. La proiezione inizierà alle 21.30. L’ingresso e’ libero a tutti e si ricorda che l’accesso al campo e’ dal cortile dell’Oratorio sito in Via Cravetta 2.

La stagione cinematografica marenese si collega alla più ampia iniziativa “Cinema & Comunità” promosso dalle Biblioteche di Marene, Caramagna Piemonte e Cavallermaggiore nell’ambito del progetto “La Cultura per il territorio che vorrei”, principalmente sostenuto dalla Regione Piemonte, mediante i fondi dediti alla valorizzazione del volontariato, e dal Centro Servizi del Volontariato di Cuneo.