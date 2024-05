Temporali intensi e grandine: è allerta gialla sul Cuneese [VIDEO]

Locali allagamenti, limitate esondazioni dei corsi d'acqua secondari, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Sono gli scenari attesi nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio.

Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, emesso alle ore 12, c'è allerta gialla per precipitazioni localmente intese: "Oggi sono attesi rovesci e temporali sparsi e intermittenti su gran parte della regione, ancora localmente intensi nel primo pomeriggio; fenomeni più localizzati e meno forti domani. I temporali più intensi potranno esser associati a grandinate e raffiche di vento".

Come da mappa, l'allerta gialla riguarda le zone di pianura cuneese, valle Tanaro, valle Belbo e Bormida, pianura torinese e colline, pianura settentrionale e valle Scrivia. Si prevede l'attenuazione dei fenomeni dalla serata odierna.

In questo video abbiamo testimoniato un viaggio sotto la grandine da Gaiola a Cuneo, passando per via Vecchia di Cuneo a Borgo San Dalmazzo. Proprio qui, intorno alle 13.45, si è verificata una violenta grandinata.

Guarda il video: