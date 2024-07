Scarpe e sandali da donna: i must-have della stagione

Sul Pianeta Donna atterrano astronavi dello stile che arrivano dalle Galassie Moda più importanti e lontane. Mentre i grandi stilisti portano sulle passerelle tantissimi modelli per ogni esigenza (tipologia di piede e soprattutto gusti personali), anche in questa stagione estiva ci sono delle scarpe e sandali da donna da avere assolutamente nell'armadio per un outfit alla moda. I trend scarpe e sandali donna dell'estate 2024 presentano design variegati per ogni esigenza personale, dalle classiche infradito hawaiane e californiane fino allo stivale infradito, passando per la scarpa pantofola, le slip mules e mocassini con tacco o zeppa. La lista non si esaurisce qui, ecco quali sono le scarpe e sandali da donna must-have in questa stagione.

Sandali havaianas classici e infradito

C'è una gamma infinita di belle sandali da donna che rappresentano la, il modello hawaiano infradito è sicuramente un evergreen per la sua comodità ma anche per lo stile sempre a tema. Tra i modelli die si confermano fra i trend di questa stagione ci sono anche le scarpe aperte classiche che avvolgono il piede nella fascia, un modello versatile ma sempre azzeccato sia sulla spiaggia che durante le notti di movida.

Scarpe pantofola: stile e comodità allo stato puro

Se parliamo di comodità non dobbiamo dimenticare le scarpe pantofola, disponibili in modelli a rete o crochet, una declinazione accentuata delle ballerine con la suola estremamente sottile e il tessuto leggero. Questa calzatura ridotta all'essenziale sta incontrando il favore di stilisti e donne che non vogliono rinunciare mai al relax unito allo stile.

Tutte pazze per le slip mules

Le slip mules stanno diventando sempre di più unperché unisce diversi modelli di. In generale questo modello di scarpa bassa ricorda le pantofole indossate dalle dive nei lontani anni 40, chiuse sulle dita e aperte sul tallone, ma la vera chicca è che sono disponibili modelli con il tacco o senza.

Scarpe jelly: la nuova sperimentazione delle flat

Questo modello diè particolarmente indicato per chi ama il mare dove ci sono le pietre al posto della sabbia ma anche per le nostre amiche che non rinunciano alle escursioni in montagna, presso laghi e fiumi. La comodità della plastica avvolge il piede e permette di passeggiare su qualsiasi terreno senza provare dolore. Direttamente dagli anni 80 tornano le scarpe jelly, unache tutti abbiamo già indossato almeno una volta.

Peep toe: gli stivali infradito

Gli stivali infradito sono un must-have per chi vuole essere sempre alla moda, perché uniscono il fascino dello stivale alla comodità delle scarpe aperte, con la differenza che le Peep toe avvolgono tutto il piede fino al polpaccio o al ginocchio, lasciando le dita scoperte: ed ecco l'ibridopiù amato della stagione.

Mocassini con zeppa o tacco alto

Ecco un altro ibrido che rappresenta un trend di questa stagione. “Quando il mocassino incontra la zeppa o il tacco alto, tutti gli altri outfit sono morti”, avrebbe detto qualche attore. I mocassini con zeppa o tacco rappresentano l'anti – classico per eccellenza tra lenella moda di questa stagione.

Sandali T-bar: con il tacco, leopardate o esotiche

Con il tacco alto medio o basso, esotiche, leopardate, le T-bar rappresentano un modello die raffinato, perfetto per le serate importanti, feste, matrimoni ma anche per andare in discoteca. Un must-have che non smette mai di esaltare la sensualità del piede femminile.

Scarpe bow: eccentriche ma anche eleganti

Da un po' di anni le scarpe bow si stanno ricavando una fetta di mercato sempre più ampia e oggi sono presenti tantissimi modelli per ogni stile: eccentrico o elegante. Perfette per le donne eccentriche, ideali per chi vuole dare un taglio forte all'outfit estivo, questo modello di scarpe presentano una vasta gamma di design con fiocchi, fiocchetti, ma anche la più classica delle “pelurie” morbide