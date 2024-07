Pian Muné: ecco gli orari e le aperture del mese di luglio e dell'estate

E’ arrivato luglio portando il caldo dell’estate. A Pian Munè tutto è pronto per vivere la stagione estiva al meglio!



Ecco gli orari e le aperture del Mese:

RIFUGIO PIAN MUNE’

1535m – raggiungibile in auto

Aperto tutti i giorni a pranzo

Aperto tutte le sere dal 13 luglio al 1 settembre



BAITA PIAN CROESIO

1890m – raggiungibile a piedi o con la seggiovia

Aperta il sabato e la domenica

Aperta tutti i giorni a pranzo ad agosto



SEGGIOVIA ESTIVA

Che ci porta da quota 1535m a quota 1890m

Aperta a luglio il sabato e la domenica

Aperta ad agosto tutti i giorni



DA NON PERDERE:

Formula Seggiovia a/r + Pranzo nella Baita in quota

27 euro

Luglio: il sabato

Agosto: dal lunedì al venerdì (escluso ferragosto)

Nei Rifugi il menù è sempre alla carta oppure si possono scegliere i Menù turistici a 18 o 26 euro.

La prenotazione è sempre gradita.



Info e prenotazioni

Tel. 328 6925406

www.pianmune.it