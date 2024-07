Bra: il Consiglio comunale ha approvato le linee di governo e designato le nuove Commissioni consiliari

Si è riunito ieri pomeriggio, mercoledì 10 luglio, il Consiglio comunale di Bra. In apertura di seduta, dopo le comunicazioni del Sindaco, è intervenuta la vice presidente Bruna Sibille, in sostituzione del presidente Bailo, assente per impegni lavorativi. In accordo con la maggioranza, Sibille ha proposto di modificare l’attuale assetto del Consiglio, dandosi disponibile a depositare le proprie dimissioni da vice presidente e invitando i gruppi di minoranza a proporre un nominativo, da eleggere nel corso della prossima seduta. La decisione è stata motivata dalla volontà di garantire la massima partecipazione e in considerazione del fatto che, storicamente, le due maggiori cariche del Consiglio sono quasi sempre state attribuite una alla maggioranza e una alla minoranza.

Durante la seduta, si è proceduto alla nomina delle Commissioni consiliari permanenti, approvate all’unanimità dall’aula:

Per la Commissione “Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale” sono stati designati Bruna Sibille (PD), Fabio Bailo (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Sergio Panero (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Fanno parte della Commissione “Finanze e tributi” Walter Gramaglia (PD), Cristoforo Ferrero (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Davide Tripodi (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Per la Commissione “Urbanistica” vengono designati Bruna Sibille (PD), Juljan Gazulli (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Sergio Panero (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Costituiscono la Commissione “Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti” Walter Gramaglia (PD), Juljan Gazulli (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Sergio Panero (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Per la Commissione “Servizi alla Persona” sono stati designati Marina Isu (PD), Cristoforo Ferrero (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Davide Tripodi (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Fanno parte della Commissione “Ambiente, Ciclo Rifiuti e Igiene Urbana” Testa Raimondo (PD), Juljan Gazulli (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Davide Tripodi (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Per la Commissione “Polizia Mortuaria” vengono designati Testa Raimondo (PD), Fabio Bailo (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Sergio Panero (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Infine per la Commissione “Sicurezza” sono nominati Marina Isu (PD), Fabio Bailo (Impegno per Bra), Francesco Testa (Bra Bene Comune), Ettore Sanino (Bra è viva), Luca Giglio (Ambiente Solidarietà), Massimo Somaglia (Somaglia per Bra), Davide Tripodi (Polo civico Bra Domani), Carlo Patria (Fratelli d’Italia), Giuliana Mossino (Lega Salvini Piemonte) e Anna Messa (Forza Italia, Noi Moderati, PPE, Berlusconi).

Sono inoltre eletti all’unanimità, quali membri della Commissione comunale per l’Agricoltura e le Foreste, i consiglieri Raimondo Testa (in rappresentanza della maggioranza) e Sergio Panero (in rappresentanza della minoranza).

Il primo Consiglio comunale successivo all’insediamento degli eletti è stato anche l’occasione per presentare le Linee programmatiche di Governo (pubblicate a questo link) della nuova Amministrazione braidese. Il sindaco Gianni Fogliato ha descritto azioni, indirizzi e progetti da attuare nel corso del mandato amministrativo 2024-2029, riuniti in un documento che riprende per macro temi il programma elettorale della coalizione. Ampia e accesa la discussione che ha seguito la presentazione, con l’intervento di tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza. Le linee programmatiche di governo sono state approvate con 10 voti a favore e 6 contrari. Durante la seduta sono infine state discusse tre interrogazioni presentate dai gruppi consiliari di minoranza, relative alle modifiche alla viabilità in occasione del Tour de France, all’ipotesi di realizzazione di un centro di accoglienza in frazione Bandito e a una richiesta di chiarimenti in merito alle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi.