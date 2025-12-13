ll centrodestra di Alba propone di incrementare il budget per i contributi a turismo e cultura

In vista dell’approvazione del bilancio previsionale di dicembre, il centrodestra ha presentato un emendamento per incrementare di 44.000 euro le risorse destinate all’erogazione di contributi nei settori cultura e turismo.

L’emendamento, presentato dai consiglieri comunali Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Lorenzo Barbero, Carlo Bo, Domenico Boeri, Massimo Reggio, Nadia Gomba ed Elisa Boschiazzo, sarà discusso prima del voto sul bilancio previsionale e, se approvato, garantirà una maggiore dotazione al settore che si occupa di cultura e turismo.

La manovra proposta dal centrodestra non comporterebbe aggravi di bilancio: sarebbe infatti interamente finanziata tramite riorganizzazioni e risparmi su altri capitoli di spesa non destinati a spese inderogabili legati all’imposta di soggiorno.

La proposta ha ottenuto il parere di regolarità contabile.

Emanuele Bolla, consigliere comunale e primo firmatario, spiega: “Tradizionalmente il settore culturale pubblica un bando annuale da 22.000 euro per l’erogazione di contributi. La nostra proposta prevede ulteriori risorse per rafforzare la politica dei bandi e triplicare la capacità di manovra dedicata a cultura e turismo. Crediamo sia utile aumentare la dotazione, perché molte associazioni costruiscono la propria attività annuale anche grazie ai contributi del Comune, garantendo qualità e vivacità alla città. Mettiamo al centro i bandi, lo strumento che consente di assegnare risorse valutando i migliori progetti presentati. Con più risorse potremo organizzare bandi più coerenti, sostenere più associazioni e dare al Comune maggiore capacità di intervento”.



