Alba, aperto il bando per la nomina del rappresentante comunale in Apro Formazione

È aperto il bando per la nomina di un Consigliere di Amministrazione nella società Apro Formazione Società Consortile a.r.l., in rappresentanza del Comune di Alba. Il Consigliere nominato rivestirà anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 3 gennaio 2026, via PEC all’indirizzo: comune.alba@cert.legalmail.it, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba – Piazza Risorgimento 1 – primo piano.
La domanda dovrà essere completa delle generalità del candidato e corredata da curriculum vitae dettagliato, con indicazione del titolo di studio, dell’attività lavorativa svolta e da dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la nomina a Consigliere comunale. Tutti i dettagli nel bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alba: https://alba-api.municipiumapp.it/s3/102/allegati/bando-apro-signed.pdf
e sull’albo pretorio on line. Per ulteriori informazioni: 0173 292202; https://www.comune.alba.cn.it/it/news/designazione-rappresentante-del-comune-di-alba-presso-il-consiglio-di-amministrazione-della-societa-apro-formazione-s-c-a-r-l