Energie rinnovabili e autosufficienza: la visione di SENEC per un futuro più verde

Un esempio è l’innovativo sistema di accumulo fv SENEC.Home, pensato per edifici domestici.

Perché rappresenta un’opzione da prendere assolutamente in considerazione se si dispone di un impianto fotovoltaico? Poiché permette di raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Con SENEC.Home l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno viene immagazzinata e assicura così una riserva continua, anche per le ore notturne. I vantaggi? Meno spese per l’elettricità e un impatto ambientale ridotto.

SENEC propone poi i moduli fotovoltaici SENEC.Solar, dotati di tecnologia a mezza-cella di tipo n. Grazie al design bifacciale, catturano la luce naturale su entrambi i lati, anche in condizioni di scarso irraggiamento, aumentando significativamente l'efficienza complessiva del sistema. Risultano ideali, quindi, per installazioni su facciate o tetti piani.

Per quanto riguarda il servizio di fornitura energetica SENEC.Cloud, consente di sfruttare al 100% l’energia prodotta, trasferendo in rete e restituendo quando occorre quella non utilizzata.

Inoltre, offre la possibilità di bloccare i costi energetici per due anni, rendendo la gestione delle risorse ancora più convenienti e prevedibili. Sono disponibili diversi pacchetti, tra i quali i clienti possono scegliere basandosi sui consumi.

SENEC vanta molteplici certificazioni ottenute nel corso degli anni, soprattutto per l’aspetto qualitativo dei prodotti, per la salute dei dipendenti e la sicurezza sul luogo di lavoro e per l’impegno nella tutela del nostro pianeta. D’altronde, la mission aziendale è proprio quella di proporre soluzioni che consentano alle famiglie di raggiungere l’indipendenza energetica e di produrre, utilizzare e condividere l’energia prodotta in libertà.

Grazie alla continua ricerca e all’impegno verso la qualità, l’innovazione e la sostenibilità, SENEC è destinata a rimanere un punto di riferimento a livello internazionale. Inoltre, nel 2018, l’azienda è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei principali fornitori di energia in Germania. Gli effetti positivi di questo avvenimento? Maggiori competenze e possibilità di migliorare sempre di più i prodotti offerti.

A livello nazionale, un maggiore successo aziendale è dovuto all’apertura di due sedi fisiche nel 2017, una a Bari e una a Milano.

Infine, SENEC è impegnata in progetti di sostenibilità e collabora con enti di ricerca e organizzazioni sportive per promuovere l'uso responsabile delle risorse. In questo modo, l’azienda desidera evidenziare ulteriormente l’importanza dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi offerti e per richiedere un preventivo gratuito, visitare il sito ufficiale all'indirizzo https://senec.com/it.