Kia Vento festeggia la nuova apertura di Pinerolo con una grande festa: tennis, musica, aperitivo e premi

È stata una vera e propria festa di sport, musica e motori quella andata in scena giovedì 12 giugno per l’inaugurazione della nuova sede Kia Vento a San Secondo di Pinerolo. Un evento aperto al pubblico, coinvolgente e partecipato, per celebrare l’apertura della terza concessionaria del gruppo Targa Srl dopo Cuneo e Alba.

Il legame tra Kia e il tennis è ormai consolidato a livello internazionale: da anni il brand coreano è sponsor degli Australian Open, uno dei tornei più prestigiosi al mondo. Anche Kia Vento ha scelto di rafforzare questa connessione, con un evento che ha saputo unire la passione per il tennis a quella per l’automotive.

All’evento era presente anche Giuseppe Bitti, Presidente di Kia Italia, che ha sottolineato l’importanza della nuova apertura nel panorama nazionale: “L’inaugurazione della concessionaria Kia Vento di Pinerolo è un ulteriore passo nel consolidamento della nostra rete in Piemonte. Targa Srl è un partner storico, competente e affidabile, che condivide i nostri valori e la nostra visione: portare innovazione, qualità e attenzione al cliente anche nei territori più locali, creando un legame profondo con la comunità.”

Riguardo alla strategia di Kia per il 2025, Bitti ha aggiunto: “Proseguiamo con determinazione sul percorso dell’elettrificazione, ma senza dimenticare l’efficienza delle motorizzazioni tradizionali e ibride. L’obiettivo è offrire una gamma completa, sostenibile e accessibile, mantenendo altissimi standard in termini di design, tecnologia e sicurezza.”

Infine, sulle novità di prodotto attese per l’anno in corso, ha anticipato: “Il 2025 sarà un anno molto importante per noi: dopo il lancio della EV3, arriveranno anche la nuova EV5 e la nuovissima EV4, oltre al restyling della Kia Stonic e alla sua versione completamente nuova. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai veicoli commerciali 100% elettrici, come il nuovo Kia PV5. Stiamo costruendo il futuro dell’automotive con passo deciso, offrendo soluzioni concrete ai bisogni di oggi e di domani.”

“Siamo entusiasti della risposta ricevuta dal territorio – ha dichiarato Elisa Cravero, responsabile marketing di Targa Srl – Questa sede rappresenta per noi un investimento importante e un segnale concreto dell’impegno verso il Pinerolese, dove vogliamo costruire relazioni solide e durature con i clienti, offrendo un servizio moderno, trasparente e vicino alle persone.”

Dalle ore 17:30, il pubblico ha potuto vivere un’esperienza dinamica e coinvolgente: un mini campo da tennis allestito in stile “Australian Open” ha ospitato l’animazione curata dai maestri della Pinerolo Tennis Academy, mentre a fare da cornice una Kia EV3 posizionata sul campo, a simboleggiare l’incontro tra sport e tecnologia.

Momento speciale quello con il tennista cuneese Andrea Gola, che ha firmato e regalato le magliette ufficiali dell’evento e ha premiato i vincitori del quiz tematico, i quali si sono aggiudicati un’esclusiva Drive Experience di due giorni con la nuova Kia EV3.

La serata è proseguita tra musica e convivialità grazie al DJ set di Gabriele Giudici accompagnato dal sassofonista Luca Quadrelli, che hanno animato l’aperitivo offerto dalla concessionaria.

Kia Vento Pinerolo è già operativa in via Val Pellice 36, a San Secondo di Pinerolo, con tutta la gamma Kia in esposizione e consulenti pronti a guidare ogni cliente nella scelta del veicolo più adatto, anche elettrico e ibrido.

Per informazioni: https://www.kiavento.com/