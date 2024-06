Moto contro furgone sul Colle della Maddalena: un ferito

Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi (domenica 16 giugno) sul Colle della Maddalena.



Secondo le prime informazioni rese pubbliche sarebbero coinvolti nello scontro un furgoncino e una motocicletta, che procedevano in senso opposto e si sono urtate – ma la dinamica risulta ancora al vaglio delle forze di soccorso – frontalmente.



Si segnala un ferito, il centauro, che ha riportato traumi alle gambe. Non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto l’emergenza sanitaria.