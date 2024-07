Montascale: dal sopralluogo alla manutenzione

Negli ultimi tempi molte persone hanno scelto di acquistare dei montascale da sistemare nelle proprie abitazioni private. Fino a qualche tempo fa questi macchinari si potevano trovare soprattutto nei luoghi pubblici, ma oggi la tendenza dimostra che sono in tanti a voler cercare una maggiore autonomia senza arrendersi alla presenza delle barriere architettoniche.

Gli aspetti da tenere in considerazione quando si decide di comprare un montascale sono numerosi. Di solito si inizia con un sopralluogo, per poi proseguire con la presentazione dei preventivi e con l’installazione vera e propria. Il tutto ovviamente se il costo montascale è in linea con le idee del cliente.

In questo articolo abbiamo elencato tutto ciò che dovreste sapere prima di dare il via al posizionamento di questi macchinari.

L’iniziale sopralluogo

Quando si decide di acquistare un montascale non si può di certo semplicemente acquistarlo online. Per prima cosa un professionista deve effettuare un sopralluogo, con lo scopo di analizzare ogni singolo aspetto della scalinata: altezza, larghezza, forma della rampa e molto altro.

Il sopralluogo serve al tecnico per capire che tipo di lavoro si prospetta, così da proporre al potenziale cliente le varie soluzioni disponibili e arrivare a presentare anche un vero e proprio preventivo. In questo modo il cliente può valutare se il costo dell’intero impianto è in linea con le proprie possibilità. In generale va detto che il costo dei montascale è diventato più accessibile negli ultimi anni, per questo molti hanno scelto di acquistare questi macchinari anche per le proprie abitazioni private.

L’installazione

Dopo aver dato il via libera all’azienda che si occupa dell’installazione del montascale arriva il momento del lavoro vero e proprio. Non ci vuole molto per svolgere l’intero intervento: di solito basta anche una sola giornata per concludere tutto il lavoro. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se si vuole far posizionare questo macchinario in un condominio e si vuole evitare di disturbare troppo gli altri condomini.

I lavori potrebbero coinvolgere sia la parete che le scale stesse. Per questo è importante discutere ogni dettaglio con gli addetti prima di procedere con l’installazione del montascale.

La manutenzione

Dopo aver fatto posizionare il montascale non bisogna dimenticare che va regolarmente svolta la manutenzione di tutto l’impianto. La manutenzione ha un duplice scopo: quello di garantire un uso sicuro e al tempo stesso di evitare che il macchinario possa rovinarsi prima del tempo. I montascale sono progettati per durare per molti anni, per questo motivo vi consigliamo di rispettare gli intervalli per la manutenzione previsti dall’azienda che ha effettuato l’installazione.

I costi da sostenere

I costi da sostenere sono essenzialmente di due tipi. C’è il costo iniziale per la realizzazione dell’intero impianto. Va detto che tale somma può variare a seconda di diversi parametri, come la grandezza dell’intero impianto e il modello di montascale scelto. Si tratta a tutti gli effetti di una spesa una tantum, che non va quindi ripetuta nel tempo.

Al contrario, come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, vanno effettuati degli interventi di manutenzione periodica. I costi in questo caso sono abbastanza contenuti.