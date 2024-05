Fossano, la denuncia di Balocco: "Lettere anonime fatte circolare per diffamarmi" [VIDEO]

“Non pensavo che la campagna elettorale potesse arrivare a livelli così bassi. Certo finora è stata anche aspra, ma sempre su temi politici, e mai personali. Però ci sono degli infami (non saprei come altro definirli) che hanno iniziato a diffamarmi attraverso un esposto chiaramente intimidatorio. Quindi mi trovo costretto a rispondere per difendere la mia onorabilità”.



Commenta così Francesco Balocco, candidato a sindaco per la città di Fossano, la situazione che lo vede suo malgrado protagonista e destinatario, assieme all’allevamento di cui è contitolare, ora gestito dal figlio, di lettere anonime nelle quali lo si accusa di “arrecare danni ambientali, di aver provocato sversamenti di liquami con conseguente morìa di pesci e di non rispettare i parametri di biosicurezza e benessere animale”.



Qui di seguito il video diramato dallo stesso Balocco:





“Accuse gravissime. Individueremo l’autore”

Secondo l’ex sindaco ed ex assessore regionale, ora nuovamente in corsa per la guida del municipio alla testa di una coalizione di centrosinistra, la lettera e il messaggio Whatsapp che la riprende avrebbero cominciato a circolare in città poco dopo l’annuncio della sua candidatura a sindaco, ed è tornata anche ora, a pochi giorni di distanza dalla fine della campagna elettorale. In questo secondo messaggio si avanza, anche, il sospetto che Balocco abbia carichi penali pendenti.



Gli accertamenti preposti di ARPA, Asl e Comune non hanno portato al riscontro di irregolarità relative alla biosicurezza o danni ambientali. Balocco spiega di aver sporto denuncia ai Carabinieri.



“Accuse gravissime. Non ho carichi penali pendenti, non mi sono mai state contestate infrazioni ambientali, sulla biosicurezza o sul benessere animale: con la massima trasparenza, ho pubblicato tutta la documentazione sul mio sito internet personale”, ha commentato ancora.



“Non posso non vedere in tutto ciò una correlazione con la mia posizione riguardo l’impianto di biometano – conclude il candidato con riferimento al discusso progetto da alcuni mesi all’esame della conferenza dei servizi -. Evidentemente sono in ballo interessi occulti che abbiamo disturbato, ma io non mi lascio intimidire. Confidiamo di individuare l’autore, ci sono molti indizi; nel frattempo continuerò, disgustato da questi metodi, a difendere a ogni costo gli interessi della città”.