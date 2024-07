Corsa in montagna: Elia Mattio nella squadra azzurra per la Snowdon Race

Torna una squadra azzurra alla Snowdon Race, tradizionale gara di corsa in montagna a Llanberis (Galles) in programma sabato 20 luglio.

Il team dell’Italia sarà formato da 6 atleti, di cui 3 uomini e 3 donne, nell’incontro che vedrà al via anche le rappresentative di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Irlanda del Nord oltre ai padroni di casa del Galles.

Come di consueto, l’evento è un’occasione di esperienza internazionale per giovani e atleti emergenti nella manifestazione gemellata con una classica italiana, il Trofeo Vanoni, così come le cittadine di Morbegno e di Llanberis.

Tra i convocati anche due azzurre che hanno partecipato ai recenti Europei di Annecy: la campionessa italiana in carica Vivien Bonzi e Beatrice Bianchi. Al via anche Elia Mattio della Podistica Valle Varaita.

Di seguito l’elenco dei selezionati su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la Direzione Tecnica Federale.

UOMINI

Lorenzo CAGNATI Atl. Valli Bergamasche Leffe

Elia MATTIO A.S.D. Podistica Valle Varaita

Matteo ROSSI G.S. Orecchiella Garfagnana

DONNE

Beatrice BIANCHI La Recastello Radici Group

Vivien BONZI La Recastello Radici Group

Luna GIOVANETTI Atletica Valle di Cembra