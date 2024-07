Studio Quality. La consulenza per la tua Impresa: “Siamo pronti ad affiancarti per il tuo percorso ESG”

Consulenza tecnica, sistemi di gestione aziendale e corsi di formazione. Sono i servizi forniti da Studio Quality s.r.l., con sede a Borgo San Dalmazzo, che opera nel campo della consulenza per le aziende da oltre 20 anni. Oggi rappresenta una delle realtà più dinamiche del settore ed è un punto di riferimento per molte aziende del Nord Ovest che ricercano un partner affidabile a cui rivolgersi per essere supportate nella loro crescita ed evoluzione.

Sandro Ghibaudo è il fondatore di Studio Quality S.r.l. e, insieme a Silvana Rosso, attuale amministratore unico, coordinano e gestiscono un team affiatato composto da venti dipendenti e diversi collaboratori.

Ad oggi, Studio Quality s.r.l. ha una seconda filiale in Emilia Romagna ed è prevista per l’autunno l’apertura di un nuovo ufficio in Alba, al fine di riuscire soddisfare le esigenze delle diverse aziende seguite nell’area.

Sandro Ghibaudo, come è iniziato tutto?

Per diversi anni ho lavorato in importanti aziende, con esperienze anche all’estero. Poi nel 1998, forte dell’esperienza maturata, ho deciso di iniziare l’attività di consulenza come libero professionista. Nel 2000 è stato fondato Studio Quality. I primi dipendenti sono stati assunti nel 2004; ai tempi, eravamo specializzati nella consulenza aziendale sul sistema di gestione Qualità ISO 9001 e sulla sicurezza sul lavoro. Negli anni siamo cresciuti fino ad arrivare, ad oggi, a poter contare su ben venti risorse e aspiriamo a crescere ancora in futuro.

L’attività di consulenza che ora lo Studio Quality offre riguarda molti più settori: qualità, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, energia, settore alimentare, marcatura CE, certificazioni di prodotto e processo, privacy, sicurezza delle informazioni, modelli organizzativi 231, e sostenibilità aziendale secondo i criteri ESG.

Nel panorama aziendale, la sostenibilità è diventata un fattore chiave per il successo. Non si fa altro che parlare di criteri ESG. Che cosa sono?

I criteri ESG sono una serie di parametri utilizzati per valutare la performance di un’azienda in termini di sostenibilità. I tre pilastri principali ESG sono:

E – Ambiente (Environmental): si riferisce a fattori come l’emissione di gas serra, l’uso di energia e acqua, la gestione dei rifiuti e la tutela della biodiversità.

S – Sociale (Social): riguarda parametri quali le condizioni di lavoro, i diritti umani, la diversità e l’inclusione, la salute e la sicurezza

G – Governance: abbraccia concetti come la struttura aziendale, l’etica aziendale, la trasparenza e la responsabilità della Direzione.

In altre parole, si tratta di parametri volti a valutare la “sostenibilità” dell’azienda e quindi la capacità di quest’ultima a gestire il proprio impatto in termini ambientali, sociali e di gestione degli organi societari e della sua struttura interna.

Parametri ormai fondamentali per valutare la competitività di un'azienda nel mercato moderno.

In che modo Studio Quality aiuta le aziende ad integrare i principi ESG nelle loro strategie e operazioni?

La nostra consulenza è rivolta ad affiancare le aziende per far crescere il loro livello di sostenibilità, anche attraverso le certificazioni specifiche riconosciute a livello internazionale.

La prima fase consiste in un assessment, una valutazione iniziale delle prestazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) dell’azienda. Questionari mirati e un algoritmo dedicato consentono di analizzare nel dettaglio la situazione attuale, evidenziando punti di forza già presenti ed eventuali aree di miglioramento. Successivamente con la Direzione si decide quale percorso di crescita intraprendere.

Un percorso che è indipendente dalla dimensione aziendale. Sia le grandi aziende strutturate che le PMI hanno interesse a intraprendere la strada della “Sostenibilità” ed adottare i principi ESG.

Insomma, siamo pronti ad affiancare le aziende nel percorso ESG. Del resto, la normativa e il mercato premiano e selezionano aziende sostenibili.

Non a caso, anche la nostra azienda ha avviato il percorso di sostenibilità ESG. Oltre alla certificazione sul sistema di gestione Qualità ISO 9001, ad inizio anno abbiamo ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 per la “Parità di Genere”, e stiamo ultimando il percorso per ottenere la certificazione ambientale secondo la ISO 14001 e sulla sicurezza dei dati e delle informazioni ISO 27001.

Quali sono i vantaggi delle aziende a intraprendere un percorso di sostenibilità ESG?

Una solida strategia di impatto ambientale, sociale e di governance è in grado di generare benefici diretti alle aziende che la adottano, e non soltanto di immagine. Parliamo anche di vantaggi economici, come sgravi contributivi e riduzione dei costi. Ma diventa valore aggiunto anche per ottenere contributi pubblici e nel partecipare ad appalti, nonché in alcuni casi ottenere agevolazioni finanziarie dalle banche.

È importante infine adottare una strategia ESG anche per rispondere ai nuovi standard di mercato: per esempio, saranno sempre di più le piccole imprese che dovranno dimostrare di essere conformi ai parametri ESG poiché coinvolte nella 'supply chain' (fornitori) dei grandi gruppi.

Siamo agli inizi. ESG sta prendendo piede ed è proprio in questa fase che non bisogna restare indietro. Ci sono inoltre agevolazioni erogate dalla Camera di Commercio di Cuneo che ha pubblicato un nuovo bando ESG per sostenere le imprese del territorio nel loro percorso di transizione ecologica, sociale e di governance, con un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili.

In sintesi, diventare un'azienda sostenibile secondo i criteri ESG non è solo una questione di responsabilità sociale, ma anche una strategia vincente per garantire la crescita a lungo termine, migliorare la reputazione e creare valore per tutti. Chi rimane indietro rischierà di essere escluso dal mercato.

Sono tanti gli ambiti di applicazione ESG. Un lavoro complesso in cui la differenza la fa la squadra.

Sì, è un’attività che coinvolge diversi ambiti e abbiamo tutte le figure/risorse che possono aiutare un'azienda in questo percorso di crescita nella sostenibilità.

L'importanza della squadra è fondamentale. I nostri collaboratori hanno iniziato che erano ragazzi e ora sono cresciuti con noi e noi con loro. Ognuno si è specializzato nel suo campo. Abbiamo un team giovane e affiatato, costituito da tecnici con età compresa tra 25 e 50 anni, con 10/15 anni di esperienza in media.

L’esperienza pluriennale di tecnici specializzati permette di gestire diversi settori di interesse ed intervenire in modo rapido e mirato secondo ogni esigenza del cliente. Lavoriamo insieme in un ambiente sereno e questa è la nostra forza.

Gran parte dei tecnici poi sono figure femminili, abbiamo donne anche a livello apicale: ecco che per noi è stato facile raggiungere la certificazione della parità di genere, prima parte di un percorso di ESG per diventare sostenibili.

Che cosa vi contraddistingue rispetto ad altre realtà che si occupano di consulenza aziendale?

Siamo un team di lavoro in cui ognuno ha il suo ruolo e le sue competenze specifiche che si integrano tra loro. Studio Quality intende mettere a disposizione l’intero team per qualsiasi richiesta del cliente, con il vantaggio però di essere un unico interlocutore. Il cliente può quindi accedere ad un'ampia gamma di servizi di consulenza e formazione aziendale, rivolgendosi a un unico interlocutore: Studio Quality.

Qual è la tipologia di clienti che seguite?

I nostri clienti sono multinazionali, piccole e medie imprese (PMI) di ogni settore, compresi gli artigiani, i negozi, le piccole aziende famigliari, le aziende agricole e vitivinicole.

Tutte hanno esigenze comuni, a prescindere dalle dimensioni aziendali.

I clienti attivi sono più di 1.500. Sono circa 300 le aziende seguite ogni anno per le varie certificazioni (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IFS / BRC, ecc.)

Studio Quality si occupa di consulenza aziendale, ma anche di formazione.

Nel 2010, oltre al settore della consulenza tecnica coordinata dal Dott. Alessandro Racca, abbiamo sviluppato il settore della formazione, incentrata sulla sicurezza sul lavoro e i fondi interprofessionali, coordinata oggi dall'Ing. Elena Ramondetti in collaborazione con il Dott. Matteo Galaverna ed alla Dott.ssa Monica Ravera.

Crediamo molto nella formazione. Nel 2021 è stata inaugurata la nuova sede in via Cuneo a Borgo San Dalmazzo, realizzata intorno alla 'palestra della sicurezza', un’area dedicata in cui si effettuano corsi di formazione ed addestramento con simulazioni pratiche per attrezzature di lavoro, lavori in quota ed attività in spazi confinati. Una realtà unica e distintiva in Provincia di Cuneo e tra le poche in Piemonte.

Studio Quality è infatti un ente accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia teorica che pratica, con docenti specializzati.

Nel 2023 sono state quasi 3.000 le persone formate, sia attraverso corsi in presenza a Borgo San Dalmazzo, sia presso le sedi dei clienti o tramite la piattaforma e-learning.

Il numero di lavoratori che partecipa ai corsi presso la nostra sede è in constante crescita e di questo ne siamo particolarmente orgogliosi perché significa che la nostra attività viene apprezzata.

Sappiamo che intendete aprire un nuovo ufficio ad Alba. Perchè questa scelta?

Da 20 anni la nostra sede principale è a Borgo San Dalmazzo servendo clienti in tutta la provincia di Cuneo. Abbiamo diversi clienti storici nella zona di Alba, Langhe e Roero. Proprio per loro intendiamo creare un punto di riferimento fisico a cui rivolgersi, con l'idea di inoltre di sviluppare maggiormente il settore agroalimentare e vitivinicolo.

DIREZIONE / COMMERCIALE - Sandro Ghibaudo, Alessandro Racca, Monica Ravera

***

AMMINISTRAZIONE – Elisa Manassero, Enrico Cavallera, Silvana Rosso

***

UFFICIO FORMAZIONE – Monica Ravera, Enrico Cavallera, Elena Ramondetti, Matteo Galaverna

***

UFFICIO TECNICO – Massimiliano Rocchia, Cinzia Revello, Simone Foscarin, Simone Barale, Sara Calliero, Mattia Tomatis, Gigliola Strano, Enrico Beccaria, Giulia Rovere, Andrea Giraudo

***

UFFICIO LEGALE – Clara Folco, Giulia Ferrato