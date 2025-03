Polaris Viaggi: "La crociera per vivere avventura ed emozioni nuove"

L'agenzia viaggi Polaris di Bagnolo Piemonte dal 2004 ha focalizzato il suo core business sulle crociere. Sono diventate il cavallo di battaglia del fondatore Aldo Bruno nei suoi vent'anni di attività. Una scommessa la sua che oggi raccoglie ampia risposta con oltre mille crociere vendute l'anno e una media tra le tre e le quattro al giorno. L'evoluzione dell'offerta permette di personalizzare sempre di più il pacchetto esaudendo ogni esigenza.

Aldo, cosa l'ha spinta a concentrarsi sulle crociere?

La crociera offre un'esperienza unica, che fa vivere emozioni irripetibili: dall'avventura, con piccoli assaggi di luoghi e porti mai visti, all'extra lusso con tutti i comfort di una nave con a bordo le ultime tecnologie e comodità. Un vero villaggio vacanze galleggiante pensato per il turista e le sue esigenze.

Rappresenta da sempre una soluzione di viaggio più completa e variegata che unisce le migliori caratteristiche di un tour a quelle di un soggiorno.

Oggi è diventata sempre più innovativa, offrendo novità e navi tecnologie. E' la soluzione per tutte le età e tutti i gusti senza retorica, è davvero pensata per il benessere di chiunque la scelga. Piace perchè comoda, non dovendo rifare le valigie ogni qualvolta ci si sposta e si visita una nuova località. Ormai ci sono varie formule e pacchetti che vanno incontro ad ogni esigenza.



Abbiamo compreso il fascino della crociera, ma quindi chi può viverla?



La sua primaria peculiarità è la sua versatilità, proprio per questo chiunque e a qualunque età può sceglierla. Nel tempo sono migliorate le condizioni di accessibilità, via via sempre più inclusive. La nostra agenzia ha da tempo compreso questo aspetto e lo ha valorizzato.

Oggi è possibile personalizzare il proprio viaggio scegliendo destinazioni, escursioni, durata ed eventuali servizi extra. In base alle proprie scelte verranno predisposti preventivi.

Tra i servizi molto apprezzati, che alleggeriscono i bagagli, sono stati introdotte le formule Magic Bag, con cui lavi e stiri 24 pezzi alla fine della crociera con una promozione di 15 euro. Un servizio che risponde in primis al bisogno di ridurre e azzerare lo stress da viaggio.

La crociera è pratica sia per famiglie con o senza figli che per anziani e single, o per chi vuole conservare un ricordo di famiglia, o ancora per anniversari e ricorrenze o gruppi. Di recente alle liste nozze abbiamo arricchito le proposte con liste compleanni.





Quali pacchetti e soluzioni offrite per andare incontro a tutte queste esigenze?

Tra i nostri punti forti c'è il servizio navetta o di trasferimento fino al porto d'imbarco e accompagnamento per i meno esperti, oltre alle assicurazioni su viaggio, bagagli e sanitaria. Noi siamo “corner” Costa Crociere e agenzia fiduciaria Msc del territorio, garantendo sicurezza per i passeggeri e un valido servizio clienti sia sulle navi che da remoto.

Persino le escursioni sono personalizzabili e non vi è alcun obbligo di adesione per chi preferisce godersi il relax della piscina, della biblioteca o della Spa.

Si possono scegliere soluzioni miste con voli, con soggiorni, di gruppo e a tema.

Le più gradite in primavera e autunno sono le mini crociere, ma la vera convenienza sul prezzo finale la si trova in quelle di maggior durata e distanza.

Per il mese di aprile abbiamo attivato una promozione, che avevamo già adottato in passato e molto gradita ai clienti. Per chi prenoterà una crociera con partenze nei mesi estivi, che come si sa subiscono un rincaro del 15%, regaliamo una valigia.





Qual è la vostra filosofia per abbattere la concorrenza online?



Ci tengo a chiarire che le agenzie non sono più care, certo hanno costi da sostenere che l'online non ha, ma il servizio garantito non è paragonabile. Per noi andare in agenzia di viaggi è come andare dal medico di base che ti conosce, ha una tua scheda personale ed entra in empatia con te. Ebbene noi ci concentriamo su questo. Esattamente come ho scelto di focalizzare la nostra offerta sulle crociere abbiamo deciso di non trattare le smart box, ma buoni valore senza scadenza. Sono assegni turistici di acquisto presso l'agenzia che non scadono mai e commutabili su qualunque viaggio o gita, addirittura frazionabile in più soluzioni e pacchetti.

Aldo, in questi anni vuoi per ragioni commerciali vuoi per i recenti assetti geopolitici come sono cambiati gli itinerari e tra quali è possibile scegliere?

Negli anni persino questo settore ha risentito degli effetti di politiche commerciali svantaggiose e degli assetti geopolitici dove per i conflitti sono stati interdetti gli scali a favore della sicurezza dei turisti.

Ad esempio Cuba e Haiti a causa delle gravi condizioni di arretramento e impoverimento risulterebbe rischioso per i turisti che verrebbero assaliti e derubati, quindi al posto vengono proposte altre isole del Mar dei Caraibi. Anche l'itinerario del Corno d'Africa risale oggi da Tenerife e le Canarie, una nuova versione rispetto al passato. Stessa sorte per la crociera sul Nilo e l'attraversamento del canale di Suez.

Quello dei Mari del Nord, per esplorare i fiordi, oggi si arricchisce della scelta di unirlo a quello della Scozia e Inghilterra.

Tra le più avventurose ci sono sicuramente quelle del giro del mondo, della durata dai 4 ai 6 mesi a seconda degli itinerari preferiti.

Dalle mini crociera a quelle di tutto il mondo, quella che riscuote sempre il maggior numero di prenotazioni e in qualunque stagione è quella del Mar Mediterraneo, une vera “ever green”.

Si accodano le isole greche e in inverno Dubai e Sud America.









Quali servizi si possono trovare a bordo della nave?



Tutti i servizi immaginabili: da quelli indispensabili a quelli lussuosi. Cabine attrezzate con bagno in suite e a scelta con balcone o senza. E' possibile scegliere anche il ponte su cui alloggiare. Dal servizio ristorante organizzato su turni, al self service, servizio lavanderia, spa, piscine e idromassaggi, solarium, lettini e sdraio e servizio teli, servizio bar tutto incluso, due serate di Gala tra cui una con il comandante, biblioteca, aree fumatori, aree bimbi e intrattenimento, sale gioco e da ballo, palestre, anfiteatro e internet.

A bordo anche la qualità del cibo fa la differenza ed è un valore distintivo. Le derrate alimentari vengono infatti caricate in Italia con prodotti Made in Italy.





Cosa consiglia a chi non ha mai provato l'esperienza ed è indeciso?



Almeno una volta nella vita è un regalo che uno non può non farsi. Se ci si avventura per la prima volta, ed è possibile, sarebbe meglio farlo in compagnia di chi ne ha già vissuta una. In questo modo si possono superare quei piccoli scogli e i primi disagi legati al disorientamento su una nave che ospita a bordo quasi 5mila persone. Provare,infine, alla prima un itinerario più breve consente di scoprirne i pregi ed eventuali difetti secondo i gusti personali.

Qual è il momento migliore per prenotarsi?



Consigliamo prenotare con largo anticipo sia per la convenienza, siccome così i prezzi non subiranno rincari dall'acconto, sia per consentire nei mesi prima della partenza di poter ammortizzare la spesa finale.

Anche le soluzioni di pagamento sono flessibili e si possono richiedere informazioni direttamente in agenzia per concordare quella più adatta. Si tenga presente un minimo di spesa da 390 euro per la mini crociera fino a un massimo di 13mila euro per 125 giorni con il giro del mondo.





In conclusione, Aldo, ci sono storie dei sui clienti che le sono rimaste più impresse o aneddoti particolari?

Quando prenoto una crociera mi viene chiesto un numero di emergenza di un parente che resta a casa e ogni volta mi torna in mente con simpatia e tenerezza la signora Rosa Maria. Allora 90enne mi diede il contatto del genero, 80enne anziché quello della figlia ignara della sua partenza. A suo dire se l'avesse scoperto glielo avrebbe impedito per paura potesse accaderle l'imprevedibile.