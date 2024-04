Auto contro camion sulla SP 7 nei pressi di Pollenzo, sul posto i soccorsi

Incidente stradale sulla Strada Provinciale 7 nei pressi della curva di Pollenzo, a Bra, dove si sono scontrati un’auto contro un mezzo pesante. Dalle prime notizie non dovrebbero esserci delle persone ferite in modo grave.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,30 e sul posto è presente una squadra di Vigili del Fuoco proveniente da Bra per la messa in sicurezza dei mezzi, oltre al 118 e le forze dell’ordine per la regolamentazione della viabilità ed i rilievi del caso.

La strada che da Pollenzo va in direzione Verduno resta al momento chiusa al traffico per la rimozione dei mezzi, con inevitabili lunghe code che costringono gli automobilisti a percorsi alternativi.