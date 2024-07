A Cuneo la prima del corto "Portami Su" della cooperativa Coesioni Sociali

E’ stato presentato a Cuneo, presso la Fondazione Crc, il cortometraggio “PORTAMI SU”, scaturito del progetto “Giovani e adolescenti in montagna”, Laboratorio di Arrampicata. La proiezione molto partecipata, con poco meno di un centinaio di partecipanti, è stata l’occasione per mostrare il percorso proposto dalla Cooperativa ai giovani ospiti delle sue strutture: nell’ampio ambito della “Montagna Terapia”, Coesioni Sociali ha infatti realizzato diverse attività che hanno per protagonista la montagna (arrampicata indoor e outdoor ed escursioni), con particolare riferimento al valore terapeutico, riabilitativo, educativo o preventivo che tale ambiente può trasmettere, specialmente per i soggetti più fragili.



La produzione del Cortometraggio è legata all’iniziativa “Giovani e adolescenti in montagna”, finanziata dalla Fondazione CRC.



Alla presentazione hanno partecipato anche i veri protagonisti del video, i ragazzi ospiti delle Comunità per Minori gestite da Coesioni Sociali a Scagnello e Bossolasco, insieme ai loro operatori.



Ha spiegato nel corso della serata il Direttore della Cooperativa Coesioni Sociali Gianpiero Porcheddu: “Attraverso il laboratorio di Arrampicata l’obiettivo principale che ci si è posti è quello di realizzare e testare un modello educativo che possa coinvolgere direttamente i giovani e adolescenti, tramite attività sportive di montagna, e che renda concretamente attivo il minore, sviluppando risultati positivi in ottica di potenziamento cognitivo, capacità di empowerment, miglioramento della relazione con il prossimo e acquisizione di maggiore fiducia delle proprie capacità. Un ruolo fondamentale ha avuto anche “Arrampigranda”, che ringraziamo, per aver messo a disposizione istruttori capaci e preparati ad affrontare una sperimentazione come questa, tra l’ambito sportivo e quello sociale. Un grazie anche ad Andrea Gallo, grande climber e campione di arrampicata sportiva, che ha curato le riprese e la regia del cortometraggio”. “Siamo molto contenti anche della partecipazione così numerosa a questa serata, che aggiunge valore al prezioso lavoro che i ragazzi per primi e gli operatori hanno fatto”, ha concluso il Direttore.



E’ intervenuto alla presentazione anche Claudio Alberto, vicepresidente della Cooperativa Coesioni Sociali, esprimendo supporto e lode all’iniziativa.



Presenti per portare il loro saluto anche il neosindaco di Alba Alberto Gatto e il neoassessore albese alle Politiche Familiari e ai Servizi Sociali Donatella Croce.



Al termine della serata l’Osteria Sociale “Magna Neta” di Alba ha offerto un aperitivo ai presenti.