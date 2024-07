MillionDAY: storia, curiosità e alcune vincite impossibili

Nel settore delle lotterie italiane, MillionDAY rappresenta un fenomeno relativamente recente, ma comunque in grado di catturare l'attenzione del pubblico sin dal suo esordio, avvenuto nel 2018. Proprio la nascita di questa lotteria viene considerata come uno dei momenti cardine del comparto del gambling tricolore, per via della sua capacità di proporre un format innovativo ma al tempo stesso semplice e accessibile. Il gioco, nello specifico, ha introdotto una modalità di estrazione quotidiana che permette di vincere premi corposi: un successo che viene testimoniato, fra le altre cose, da una frequenza di partecipazione elevata.

La storia e le curiosità su MillionDAY

MillionDAY è un gioco letteralmente baciato dalla fortuna. La sua prima estrazione è avvenuta il 7 febbraio 2018 e, nel giro di pochi giorni, ha assegnato sin da subito una vincita di un milione di euro: un fatto di cronaca che avremo modo di approfondire più avanti. Intanto, è bene sottolineare che gli appassionati possono verificare le estrazioni MillionDAY in qualsiasi momento, grazie alle pagine online delle piattaforme specializzate.

Detto questo, torniamo alle prime settimane che hanno caratterizzato l'esordio di questa particolare lotteria. L'interesse è stato immediatamente alto, come provano anche le tre vincite jackpot registrate nel primo mese di attività. Il montepremi cumulativo di 7,5 milioni di euro distribuiti in questo lasso di tempo ha dimostrato quanto segue: il nome della lotteria, ovvero "MillionDAY", è tutt'altro che casuale.

La dinamica del gioco, inizialmente disponibile solo presso le ricevitorie fisiche, si è rapidamente evoluta. A partire dal 7 marzo 2018, infatti, si è aperta la possibilità di giocare anche online, ampliando così l'accesso al gioco da parte di un pubblico più vasto. Questa modifica ha contribuito ad incrementare in modo ulteriore la popolarità di questa lotteria, rendendola ancor più presente nella quotidianità dei cittadini della Penisola.

MillionDAY e le sue vincite milionarie

La prima vincita importante , come anticipato, è stata registrata il 16 febbraio 2018 a Caltagirone, seguita da altre due vincite consistenti nei giorni successivi, il 1 marzo a Fumone e il 4 marzo a Gioiosa Ionica. I numeri vincenti di queste estrazioni, rispettivamente 40 41 44 46 48, 1 20 47 48 52 e 3 9 15 34 55, hanno dunque rappresentato i primi esempi di una combinazione che ha cambiato per sempre la vita di chi ha scelto di preferire MillionDAY ad altre lotterie.

Il gioco ha subito ulteriori modifiche al regolamento annunciate il 25 maggio 2018, che hanno incluso l'introduzione di giocate plurime e sistemiche. Queste novità non hanno fatto altro che arricchire ancor di più l'esperienza dei giocatori, proponendo ai partecipanti nuove strategie per rincorrere la Dea Bendata. Un'ulteriore svolta nella storia di MillionDAY è arrivata con l'introduzione di Extra MillionDay, il 16 marzo 2022: un'iniziativa che ha implementato una seconda estrazione giornaliera, in orario serale.

Infine, vale la pena di sottolineare un'altra novità importante: a marzo 2023 è stata programmata una seconda estrazione di MillionDAY durante gli orari giornalieri, nello specifico alle ore 13.00. In sintesi, nel corso degli ultimi anni sono aumentate le opportunità di giocare a questa lotteria nell'arco di 24 ore.