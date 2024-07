Alba, incontro in municipio con la sezione locale dell’Associazione Italiana Arbitri

Incontro in Municipio tra l’Associazione Italiana Arbitri Sezione Alba Bra e l’Amministrazione comunale. Il presidente Stefano Carrer e il consigliere Davide Saglietti hanno presentato all’assessore allo Sport Davide Tibaldi l’attività dell’Associazione, da quest’anno con sede in via Manzoni 8.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi: “Ci hanno spiegato l’attività del sodalizio e abbiamo provato a ipotizzare una collaborazione anche nell’ottica di un maggiore coinvolgimento dei cittadini, ad esempio organizzando convegni ed eventi sul tema del rispetto delle regole. L’arbitro ricopre un ruolo di mediazione importante che può essere applicato non solo all’ambito calcistico. Ringraziamo l’Associazione Aia Alba Bra, con la certezza che avremo presto occasione di lavorare insieme”.

Il presidente della sezione arbitri Stefano Carrer: “Ringrazio, a nome dei 130 arbitri della sezione di Alba/Bra, l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Davide Tibaldi, per l’attenzione e la disponibilità con le quali ci hanno accolto, ascoltando con interesse la presentazione delle nostre attività e le esigenze specifiche. Saremo sempre pronti a collaborare ad ogni iniziativa che si vorrà intraprendere, nell’ottica di una proficua comunicazione tra le parti e per un crescente rispetto delle regole e dei ruoli”.