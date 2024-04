“Savix - Comics and Bricks” ha trasformato Savigliano in un mondo di fantasia

Sta per concludersi con il concerto di Giorgio Vanni, e le sue canzone dedicate al mondo dei cartoni animati, oggi chiamati ‘anime’, sul palco di piazza Santarosa a Savigliano la seconda edizione di “Savix - Comics and Bricks – Il risveglio degli eroi”.

Dopo l’inaugurazione di ieri, sabato 20 aprile che ha visto il taglio del nastro da parte del sindaco Antonello Portera assieme ad Adonella Fiorito, mamma del giovane Francesco Gerbaldo, giornalista del Corriere di Savigliano deceduto due anni che da sempre nutriva la passione per i fumetti e collaborava con la Disney per il Magazine di Topolino ‘Papersera’ che aveva ideato.

A lui è stata dedicata la manifestazione che, in questa seconda edizione, ha visto anche un concorso in suo ricordo cui hanno partecipato gli alunni delle scuole disegnando i beniamini della Disney.

La premiazione si è tenuta oggi pomeriggio.

Piazza Santarosa ieri e oggi è stata invasa da migliaia di persone per ascoltare gli ospiti che si sono susseguiti sul palco intervistati dal giornalista Doriano Mandrile.

Dal disegnatore Maurizio Ribichini e lo storico Anthony Santilli, che hanno parlato della storia a fumetti e la mostra itinerante “Ribelli al confino”, a Federico Cecchin, sketcher di successo.

Applauditissimo Giovanni Muciaccia volto dell'indimenticata trasmissione televisiva ‘Art Attack", che ha parlato del suo libro “Attacchi d’arte contemporanea” cui è seguito il firmacopie assieme ai tanti selfie con i suoi fans.

La serata di ieri si è conclusa con il concerto sul palco di piazza Santarosa del gruppo dei Miwa che ha fatto cantare e ballare il pubblico di grandi e bambini con le sigle dei cartoni animati.

Stamattina, domenica 21 aprile, molto apprezzati dagli spettatori gli interventi Gianandrea Muià, doppiatore professionista.

Successivamente gli appassionati di bricks hanno assistito alle interviste con Andrea Lattanzio e Sandro Damiano tutte dedicate al mondo dei Lego.

Immancabile la parata, cui è seguita la gare sul palco di piazza Santarosa, dei numerosi cosplayers che sono partiti da piazza Cesare Battisti attraversando piazza Santarosa e piazza del Popolo e le vie del centro cittadino indossando i costumi raffiguranti i personaggi di cartoni animati, ‘anime’ e videogiochi.

Migliaia anche gli appassionati di Lego e costruzioni con i mattoncini che si sono messi in coda fuori dall’ala di piazza del Popolo per visitare la mostra dedicata al mondo dei bricks dove c’erano 60 espositori con ogni tipo di costruzioni tra cui quelle di grandi dimensioni che riproducevano tra gli altri i monumenti italiani: dalla Mole Antonelliana al Colosseo, fino al Titanic e la precisissima riproduzione della stazione ferroviaria di Cuneo con la piazza antistante ricostruita con i mattoncini della Lego in ogni minimo particolare.

Molto apprezzata dagli appassionati anche l’area dedicata ai giochi di ruolo e da tavola in piazza del Popolo.

Soddisfazione per l’esito di questa seconda edizione da parte dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Antonello Portera, e dello staff formato dai tanti organizzatori guidati dall'assessore Filippo Mulassano e dal consigliere comunale Mattia Giordana che già pensano al futuro, con l'obiettivo di proporre un'edizione 2025 ancora più ricca e coinvolgente.