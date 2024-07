Punti informativi contro le discriminazioni, a Cuneo consegnate targhe identificative ai referenti

ieri, lunedì 22 luglio, sono state consegnate le Targhe identificative ad alcuni dei referenti dei nuovi Punti informativi della Rete territoriale contro le discriminazioni di Cuneo.

L’iniziativa nasce nell’ambito della Rete regionale contro le discriminazioni, sulla base di un Protocollo di Intesa firmato dalla Città di Cuneo e dalla Regione Piemonte nel gennaio 2021. La Città di Cuneo è uno degli 8 Nodi provinciali contro le discriminazioni piemontesi, con le seguenti funzioni:

accoglienza, orientamento, presa in carico delle persone segnalanti e gestione dei casi di discriminazione;

coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni di Cuneo;

informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie nel territorio provinciale di Cuneo;

monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni e raccolta dei dati a livello territoriale.

Grazie ai Punti informativi, presso i quali operano persone formate sulla materia (almeno una persona formata come "Operatore/trice antidiscriminazione"), la Rete si avvicina alle persone a rischio di discriminazione favorendo la diffusione di informazioni corrette e l'emersione di situazioni discriminatorie che spesso rimangono taciute.

Chi è vittima o testimone di una discriminazione può segnalare la discriminazione usando l’apposito MODULO DI SEGNALAZIONE ONLINE o rivolgendosi direttamente al Nodo (tramite lo Sportello antidiscriminazioni Cuneo) oppure rivolgendosi ad un Punto informativo del territorio per avere informazioni e per un primo orientamento. La gestione del caso e la presa in carico vengono poi effettuate dal Nodo territoriale di riferimento.

Sono 10 i nuovi operatori e operatrici del cuneese di recente formazione che si affiancano agli attuali 27 e che andranno a rafforzare la Rete territoriale contro le discriminazioni in attuazione della legge regionale 5/2016, attivando nuovi Punti informativi, potenziando quelli già attivi e integrando il gruppo di lavoro del Nodo di Cuneo. Di nuova attivazione nel Cuneese: ACLI Cuneo, CGIL Cuneo, Amico Sport, Centro down Cuneo, A proposito di altri mondi, Insieme a voi, UICI Cuneo, MONVISO Solidale, APL - CPI Alba sede di Bra, APL - CPI Fossano sede di Savigliano.

Le nuove operatrici e operatori dei Punti informativi della Rete territoriale contro le discriminazioni Cuneo hanno partecipato al corso promosso e sostenuto dalla Regione Piemonte, in collaborazione con IRES Piemonte che ha fornito loro le competenze di base per saper riconoscere le principali forme di discriminazione fondate su molteplici fattori, tra cui la disabilità, il sesso, l’origine etnica, l’orientamento sessuale, al fine di prevenirle e contrastarle.