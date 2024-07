Ampia partecipazione a Garessio per il concerto degli Enerbia

Successo di pubblico ieri sera a Garessio per il concerto del gruppo folk Enerbia.

In tantissimi hanno raggiunto piazza Carrara per una serata all'insegna della musica e dell'allegria.

Lo spettacolo è stato proposto all'interno della rassegna del "Festival al contrario" di Rocca Barbena. A seguire i partecipanti hanno potuto degustare una selezione di prodotti a base di Castagna Garessina a cura dei ristoratori del Borgo.

"È stata un'ottima serata, con il giusto stile musicale nella bella cornice del nostro Borgo Medievale. - commenta l'assessore Michele Odda - "Un ringraziamento speciale a Vera Marenco e Manuela Litro, direttrici artistiche del Festival Al Contrario, a Gianluca Gai e Paolo Sappa commercianti del Borgo per la stretta collaborazione e a Franco Colombo e Michele Festechino per il montaggio del palco. Il lavoro in sinergia premia sempre!".