Meno cantieri sulla Torino-Savona e movieri sulla Statale 28: basteranno a evitare una Pasqua di passione per i cuneesi diretti in Liguria?

Riproponiamo di seguito uno dei pezzi più letti della settimana e legato alla viabilità, con alcuni aggiornamenti, anche alla luce degli eventi di cronaca avvenuti nel pomeriggio di ieri.



***

La viabilità in Granda è un tasto dolente da tempo. Con la chiusura del Colle di Tenda dall'ottobre del 2020, raggiungere la Liguria non è impresa semplice per i cuneesi che, inevitabilmente, devono percorrere l'autostrada A6, interessata da numerosi cantieri per la messa in sicurezza dei viadotti o la Statale 28 del Colle di Nava dove, da anni, i sindaci chiedono interventi per la messa in sicurezza.

Una situazione diventata insostenibile per gli automobilisti soprattutto nelle festività o in estate quando si registrano chilometri e chilometri di code.

Un tema complesso e non di facile soluzione che, lo scorso marzo, è stato al centro di un tavolo di monitoraggio tecnico sui cantieri autostradali promosso dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti che ha visto la partecipazione anche dei concessionari autostradali e degli enti locali.

L'obiettivo era solo uno: ridurre i disagi al traffico. Così verranno dimezzati i cantieri dimezzati sulla Torino-Savona in occasione dei ponti previsti per le festività pasquali, per la ricorrenza del 25 Aprile e per il 1° Maggio mentre, sulla Statale 28 gli impianti semaforici saranno sostituiti da movieri.

Basterà a scongiurare festività "di Passione"?

AUTOSTRADE

Il dato più significativo emerso nel corso del confronto tra Regione, amministratori locali e concessionari, per il nostro territorio riguarda il dimezzamento dei cantieri sulla A6 Torino-Savona / Autostrada dei Fiori Spa.

Nei giorni festivi l’autostrada sarà interessata da 3,6 km di cantieri con riduzione significativa di oltre 12 km rispetto ai giorni feriali. La cantierizzazione passa quindi da un 30% di gennaio al 10% di aprile.

Sulla tratta compresa tra Ceva e Savona verranno adottate le misure previste per favorire l'esodo pasquale (compreso, tra Savona e Altare, lo stop alle lavorazioni nei cantieri di Galleria Bricco e sul viadotto Bormida di Mallare, entrambi all'altezza di Altare, e dei cantieri tra Ceva e Millesimo).

Tra Altare e Savona tornerà il sistema “Road Zipper”, già utilizzato anche per il completamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell’impalcato del viadotto Cento Nord, che consente di assicurare due correnti veicolari nella direzione più trafficata, evitando la formazione di coda con una gestione dinamica delle corsie. Sistema che sarà poi attivo anche in tutti i fine settimana primaverili ed estivi.

Non ci saranno nel periodo pasquale cantieri in direzione di Torino.

STATALE 28 DEL "COLLE DI NAVA"

Risale poi al 16 marzo scorso una foto che immortalava una coda lunga oltre 10 chilometri sulla Statale 28. In quell'occasione, solo l'ultima in ordine di tempo, gli automobilisti hanno trovato traffico dalla salita di Pieve di Teco fino a Cantarana, nel comune di Ormea, dove è installato un semaforo per i lavori in corso.

In quell'occasione il sindaco e presidente dell'Unione Montana Alta Valle Tanaro, Giorgio Ferraris aveva scritto direttamente ad Anas per "predisporre, nelle giornate in cui è previsto un importante incremento di traffico, un servizio di movieri per ridurre i disagi alla circolazione", anche e soprattutto in previsione di festività e periodo estivo.

Anas ha raccolto la sollecitazione del primo cittadino ed è previsto che, a partire dai prossimi ponti, nei punti della statale interessati nei giorni feriali da impianti semaforici, vengano impiegati movieri per garantire una circolazione più scorrevole.

SENSO UNICO ALTERNATO TRA CEVA E NUCETTO

Le intense piogge degli scorsi giorni hanno causato il distacco di una frana nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile, nel Comune di Ceva, in località Mombrignone, lungo la statale 28. Sul posto è intervenuto il personale dell'ANAS, congiuntamente alla Protezione Civile di Nucetto e al sindaco Fabio Mottinelli.

I detriti non si sono riversati sulla sede stradale, ma per ragioni di sicurezza la carreggiata è stata ridotta e il traffico dalla serata di ieri procede a senso unico alternato con semaforo. Per il fine settimana di Pasqua e per le prossime festività la viabilità dovrebbe essere gestita, anche qui, da movieri, per cercare di prevenire la formazione di lunghe code.

Indignati i sindaci del territorio: "Tutto ciò non sarebbe accaduto se si fossero concretizzati i tre interventi previsti nell'ambito proprio per prevenire questo tipo di problematiche".

TUTOR IN ARRIVO SUL VERSANTE LIGURE

Intanto sul versante ligure della statale 28, da anni al centro di dibattiti per l'intenso traffico che la interessa e l'alto numero di incidenti che si verificano, è in arrivo un nuovo sistema di controllo che sarà posizionato tra il km 112+600 e il km 116+100, in corrispondenza delle gallerie che precedono l’abitato di Pieve di Teco. Nello specifico, il dispositivo di ingresso verrà collocato tra il secondo e il terzo traforo, all’altezza del bivio per Cesio, dove spesso viene installato il telelaser.

Un secondo rilevatore, invece, sarà posto in prossimità dello svincolo per Calderara. Nei giorni scorsi, la Provincia di Imperia ha avviato, infatti, le procedure per ottenere l’autorizzazione da Anas, ente gestore della Statale 28.

L’obiettivo è completare i lavori entro l’estate, in vista del consueto aumento del traffico dovuto agli spostamenti tra Liguria e Piemonte.