Porte e portoni blindati: cosa sono e perché sceglierli

Abitazioni e uffici possono avvalersi di particolari porte d’ingresso rinforzate, dette porte blindate, che garantiscono sicurezza e protezione a chi vi abita nel malaugurato caso in cui ci siano tentativi di attacchi ed effrazioni da parte di ladri e malintenzionati. Grazie alle loro caratteristiche e alla loro progettazione, le porte blindate sono una vera e propria difesa, una tutela sia per le persone che per i beni materiali custoditi all’interno delle mura dell’edificio in questione.

Se stai pensando di avvalertene scopri la vasta scelta di porte blindate su bricoshop24, shop online che ne offre una grande gamma, e scegli quella più adatta a te.

Porte blindate: le principali caratteristiche

Naturalmente, chi si appresta all’acquisto di porte e portoni blindati deve essere a conoscenza di tutte le caratteristiche principali di questo genere di porte rinforzate.

La loro sicurezza è scandita da un sistema di classificazione che parte dal livello 1 e finisce al livello 6, da un minimo a un massimo di protezione richiesta.

La classe 1 offre un livello di sicurezza minimo per le effrazioni ed è adoperata principalmente per le porte all’interno di abitazioni e uffici; la classe 2 dà una protezione in più rispetto alla precedente ed è utilizzata per le porte esterne che potenzialmente non sono prese di mira per effrazioni da parte di malintenzionati; con le classi 3 e 4 si sale di livello, diventando più resistenti alle manomissioni di possibili criminali. Queste solitamente utilizzate per le porte esterne delle abitazioni private. Le classi 5 e 6, invece, possono contare su una protezione estremamente elevata e sono progettate per salvaguardare attività ad altissimo rischio di forzature da parte di ladri professionisti, come ad esempio banche e gioiellerie.

Per essere efficienti e sicure, le porte e i portoni blindati vengono sottoposti a test e prove antintrusione da parte di enti tecnici come l’Istituto Giordano, che si occupa di verificare l’efficacia delle prestazioni dei prodotti.

Perché scegliere porte e portoni blindati

Porte e portoni blindati hanno molti benefici a partire da un punto di vista meramente estetico. In commercio ce ne sono di ogni tipo, caratterizzati tutti quanti da disegni, colori e stili differenti in modo tale da accontentare i gusti di tutti.

Per quanto riguarda la comodità, le porte e i portoni blindati sono davvero unici perché offrono una miriade di altri benefici che vanno anche oltre la sicurezza naturalmente già garantita. La loro realizzazione permette una particolare comodità da un punto di vista sonoro grazie a un isolamento acustico che, se realizzato alla perfezione, garantisce un abbattimento compreso tra i 40 e i 45 decibel.

Grandi vantaggi anche per quanto concerne il fattore del clima: grazie a dei telai creati appositamente per ridurre al minimo lo scambio termico tra interno ed esterno, è garantito il benessere costante di chi le sceglie: in questo modo, la casa sarà sempre protetta da condensa e sbalzi termici.