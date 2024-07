Mondovì, Clay vince la prima edizione del 'Contest Y'. Sul podio anche i Lunera e i Freaky Tuesday [VIDEO]

Non è stato semplice per i giudici scegliere il vincitore della prima edizione del "Contest Y", che si è chiuso ieri sera, con la finalissima in piazza Roma, presentata da Marco Turco (L'Unione Monregalese) e Luisella Mellino (Radio Piemonte Sound).

Sul palco si sono sfidati band e solisti delle tre precedenti serate a eliminazione: i “Drunk Deers” (band folk rock/metal), i “To Be Willy” (pop rock), i“Lunera” (hard rock), “Zzero” (rap), “Denise” (pop), “Nede” (rap), il duo “Freaky Tuesday” (pop/cantautorato/soul/R&B), “Clay” (pop) e i “Sedona” (pop).

La giuria, composta da Arianna Pronestì (Targatocn), Vheno (artista monregalese), Gianni Scarpace (Provincia granda), Giampiero Gregorio (maestro di musica) ha chiesto anche una seconda esibizione per decretare il secondo e terzo posto.

Il primo premio è stato poi assegnato a Claudia Pepe Sciarria, in arte Clay, 28enne di Bastia Mondovì che ha portato sul placo due cover: 'Sober' di Demi Lovato e 'If I were a Boy' di Beyoncé.

"Il livello degli artisti in gara era molto alto -, commenta Clay - la cantante dei Lunera ha una voce potentissima, la stimo moltissimo, così come i Freaky Tuesday. Poi i Sedona sono stati magnifici, portano molta allegria. Non pensavo di poter ottenere il primo premio, ho provato una gioia immensa, ringrazio per l'opportunità che mi è stata data".

Una vita dedicata alla musica quella di Clay, mamma di un bimbo di due anni.

"La musica mi ha accompagnato fin da bambina- racconta - mia mamma cantava nel coro della chiesa, a livello amatoriale anche mio papà. Mio fratello poi ha iniziato a cantare con "La scala del Re" a Piozzo e grazie a lui ho iniziato a studiare musica. Ho iniziato alle medie con loro, poi per ragioni di studio ho dovuto abbandonare. Alle superiori ho ripreso il percorso con loro per alcuni anni e poi, sempre insieme a mio fratello, ho iniziato a seguire le lezioni con Letizia Racca a Bra, dove continuo a studiare anche ora. Qualche mese fa avevo partecipato a un concorso in Liguria, dove sono arrivata in semifinale. Mi piace mettermi in gioco, questo è quello che vorrei fare nella vita, cantare è quello che mi riesce meglio, sopra ogni altra cosa. Un grazie speciale va a mio figlio Enea che mi ha dato la spinta per mettermi in gioco e riscoprirmi".

Sul secondo gradino del podio i Lunera che per la finalissima hanno portato sul palco anche un loro brano dedicato al tema dell'importanza delle donne che hanno "il diritto e il dovere di farsi valere", soprattutto quando si verificano casi di molestie che vogliono essere fatti passare per "complimenti". Grinta ed energia dalla cantante cuneese del gruppo, Elisa, che ha raccontato come incanala la sua rabbia nella musica, insieme ai componenti del gruppo che arrivano da diverse parti della Granda.

Terzo posto per il duo acustico Freaky Tuesday con Veronica Gavotto e Marcello Turco che sul palco hanno presentato il singolo "Respect", uscito a inizio del 2024 (leggi qui). Un brano profondo, splendidamente interpretato e che, come ha spiegato la cantante "è ispirato da una vicenda di qualche anno fa e parla di una relazione tossica, un brano di consapevolezza e riscatto".

A premiare i vincitori l'assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno: "Complimenti a tutti i partecipanti e ovviamente ai vincitori, mi avete davvero emozionato. Il grazie più grande va però ai ragazzi del 'Contest Y': Federico Boe, Geordy Bergerone e Federico Fresia che, in punta di piedi, sono venuti a proporre questo evento che è stato un successo. Un'iniziativa importante perché ha dato modo a tanti giovani di avere un palco e di esibirsi. L'obiettivo sarà quello di aiutarvi a far crescere questa iniziativa".