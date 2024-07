Pasquale Di Cosola: innovazione e passione nella nautica di lusso

Pasquale Di Cosola è un nome di riferimento nel settore della nautica di lusso: con una carriera che abbraccia decenni e un impegno costante verso l'innovazione, Di Cosola ha trasformato la sua passione per gli yacht in una professione di successo.

In questo articolo Pasquale Di Cosola ci accompagnerà a scoprire le tendenze attuali nel settore e le aspettative dei clienti nel mercato degli yacht di lusso.

Pasquale Di Cosola: alle origini di una passione

Pasquale Di Cosola ha iniziato come armatore, seguendo le orme del padre. "Ho la passione per il mondo delle barche di lusso dalla fine degli anni '80", racconta Di Cosola. "Mi è stata tramandata da mio padre, un armatore appassionato. Verso la fine degli anni '90 sono diventato armatore anche io: ho avuto 10 barche di mia proprietà. Ho poi iniziato un po’ per scherzo a lavorare in questo settore e dal 2018 il mondo della nautica di lusso è diventato il mio core business. Da una passione dell’infanzia è diventato un lavoro".

Le caratteristiche più richieste nel mercato della nautica di lusso secondo Pasquale Di Cosola

Il mercato della nautica di lusso è dinamico e in continua evoluzione. Attualmente, secondo Pasquale Di Cosola, "Le barche Fly sono quelle più richieste, vale a dire imbarcazioni più confortevoli, con due o tre ponti, che rappresentano il 70% del mercato. Il cliente ricerca comodità e minori consumi, ed è disposto a sacrificare prestazioni e velocità per barche che consumino meno carburante, più rispettose anche per l’ambiente”.

Le aspettative dei clienti nel settore degli yacht di lusso sono elevate. "Quando viene noleggiata un’imbarcazione, i clienti vogliono il massimo del comfort e del servizio", spiega Di Cosola. "Se parliamo di megayacht, i clienti spendono molto e richiedono un servizio a 5 cinque stelle”.

Pasquale Di Cosola: alcuni consigli per chi vuole entrare nel settore

Entrare nel settore della nautica di lusso non è semplice. "Il primo requisito è la passione. Senza la passione per le barche non si va da nessuna parte. Purtroppo, oggi le imbarcazioni di lusso vengono considerate uno status symbol, ma è fondamentale avere una conoscenza profonda, che si lega strettamente all’esperienza", afferma Di Cosola. "La reputazione per noi addetti al settore è importantissima e tutti noi dobbiamo sempre dare il massimo. Sembra un lavoro semplice ma non lo è".

Infatti, un buon sales manager nel settore della nautica di lusso deve avere competenze specifiche, ma anche relazioni solide: "bisogna avere buoni rapporti con i cantieri di manutenzione e una rete di conoscenze con motoristi e dealer", sottolinea Di Cosola. "Le barche spesso si rompono quando si usano, soprattutto in estate, quindi bisogna essere celeri nel dare assistenza per far sì che l’armatore possa continuare a usare la barca. È quindi importante conoscere persone fidate a cui indirizzare i clienti per avere assistenza".