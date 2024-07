Calcio, Serie D: l'ipotesi Liguria - Toscana perde rapidamente quota, ma la Fezzanese potrebbe cambiare girone

Quando una voce inizia a passare di bocca in bocca, dopo diversi giorni assume quasi i connotati della certezza.

Nel cuore della settimana, infatti, sembrava che l'ipotesi dell'uscita della Liguria dal girone A, per aggregarsi con la Toscana potesse essere percorribile.

Una via che, secondo quanto raccolto, non sarebbe mai stata presa in considerazione dalla Lega Nazionale Dilettanti.

C'è però una squadra che potrebbe raggiungere il gruppo E, ed è la Fezzanese. I verdi avrebbero infatti richiesto lo spostamento per ragioni logistiche e non è escluso che, dopo la Juniores, anche la Prima Squadra possa confrontarsi con i team toscani.

L'ultimo aspetto da definire è il confine orientale del girone A dalle Alpi fino al Po, per capire chi dalla zona di Varese, fino ad arrivare al piacentino, possa entrare a far parte del raggruppamento nord occidentale.