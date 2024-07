Il mercato delle scommesse sportive online in Italia continua a crescere

Dalla nascita del Totocalcio ad oggi, il mercato delle scommesse sportive in Italia ha sicuramente cambiato volto, includendo nuovi sport, operatori e mezzi di puntata. Tuttavia, l’interesse mostrato dal pubblico verso il settore rimane un elemento invariato che prescinde dallo scorrere del tempo. Negli ultimi anni, con la nascita di siti per scommesse online, l’industria del betting ha toccato nuove vette.

Secondo gli esperti, nel periodo 2024-2029, il mercato italiano registrerà una crescita annuale almeno del 5,52%, portando il valore dell’industria a 4.20 miliardi. I grandi protagonisti rimangono i migliori siti per scommesse, come quelli consigliati dagli specialisti di TestCasinos.org, tra cui Bwin, Admiral e Snai. Ma quale strada hanno intenzione di seguire i concessionari ADM e cosa possono aspettarsi gli utenti?

Evoluzione del mercato negli ultimi anni

Sebbene ci siano prove che dimostrano l’ampia diffusione delle scommesse sportive già nell’epoca romana, l’evoluzione del betting legale nella Penisola ha una storia ben più recente. Il debutto del Totocalcio nel ’46 è la prima pietra miliare.Tuttavia, il vero punto di svolta del settore arriva nel 1998, in occasione dei Mondiali di calcio.

Allora, le puntate potevano essere piazzate esclusivamente in ricevitoria, ma solo qualche anno dopo entrano in scena i primi portali di gioco online in Italia. Con uno speciale decreto, nel 2002 viene permesso di raccogliere giocate in via telematica e nel 2006 anche aziende private possono lanciarsi in questo settore.

Attualmente, il settore Italia scommesse contribuisce come pochi altri alla crescita e stabilità economica del Paese. Per le bet a quota fissa sull’ippica, a giugno 2024, i guadagni ammontano già a 186 milioni, un aumento del 7,7% tutto a favore delle casse dello Stato.

Cresce anche la raccolta di virtual e scommesse sportive online in generale. Nel caso delle prime, la raccolta nel mese di maggio 2024 è stata di 269.9 milioni, registrando un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno.

Questi dati seguono un trend globale come possibile vedere nel grafico di cui sotto.

Fattori che contribuiscono alla crescita

Oltre all’interesse da sempre dimostrato dagli amanti dello sport verso le scommesse, il settore ha diversi altri assi nella manica. A contribuire all’inarrestabile sviluppo del gioco online in Italia ci pensano anche le nuove tecnologie, le promozioni e la comodità garantita.

Avanzamenti tecnologici

I dati raccolti dagli osservatori nazionali parlano chiaro: le piattaforme con il maggior numero di features tecnologiche sono le più apprezzate.

I migliori siti per scommesse agli occhi del pubblico odierno sono quelli con:

Live streaming

Applicazioni mobile

Transazioni istantanee via e-Wallet

Possibilità di ricevere notifiche con aggiornamenti in tempo reale

Poche partite sono ormai guardate in televisione. Soprattutto i bettor preferiscono seguire i match su cui hanno scommesso online dal proprio computer. Questo per poter puntare più facilmente sulla piattaforma da loro scelta approfittando del live betting con quote aggiornate in diretta. Un sito che proponga streaming e bet in game è destinato ad entrare nelle grazie degli user.

Maggiore accessibilità e convenienza per gli utenti

La maggior parte degli utenti italiani gioca ormai dal proprio smartphone. Dietro tanto successo c’è l’estrema comodità e facilità assicurata da applicazioni sviluppate ad hoc per consentire di effettuare ogni possibile operazione via cellulare.

Tramite le app è possibile non solo scommettere, approfittando anche in alcuni casi di bet builder, ma anche gestire il conto, utilizzare bonus e guardare le partite. Inoltre, installando le applicazioni su smartphone o tablet, si possono ricevere le già citate notifiche, le quali contengono info come:

Risultato finale

Aggiornamenti su punteggio, espulsioni, altri eventi d’interesse

Cambio quote live

Cambio giocatori in campo

Possibilità di richiedere il cashout parziale

Promozioni e bonus offerti dai bookmaker

Seguendo a ruota gli online casino Italia, i bookmaker hanno iniziato a lanciare promozioni e offrire bonus da usare durante le giocate. Al momento, quasi tutti i siti scommesse propongono ai clienti pacchetti di benvenuto con credito aggiuntivo, free bet, rimborsi, bonus sulle multiple.

Quote maggiorate e promo su eventi di particolare interesse, come Mondiali o Europei, sono anch’essi bonus molto popolari e comuni nei portali nostrani. Occasioni simili rendono le scommesse sportive Italia online ben più convenienti agli occhi degli interessati rispetto a quelle nei centri fisici.

Impatto economico del mercato delle scommesse sportive online in Italia

Come già accennato in precedenza, il betting online costituisce una buona fetta del PIL del Paese e porta nelle casse dello Stato guadagni ogni anno superiori. Già da sé, l'industria sportiva costituisce l’1,3% del prodotto interno lordo italiano. A fine 2023, l’entrata portata dallo sport ammontava a 22 miliardi, di cui 8.4 derivanti da settori e servizi connessi, tra cui le scommesse.

Nei primi mesi del nuovo anno, gli introiti online sono cresciuti dell’8,7% rispetto a quelli registrati nel primo quadrimestre del 2023, per un totale di 360 milioni di euro per lo Stato.

Tra gennaio e maggio, ben 2.8 milioni raccolti in tasse sul gioco hanno rimpinguato il conto del tesoro italiano. Altri 15.5 milioni giungono dalle imposte uniche sulle attività a pronostico.

Leggi e regolamenti che governano il mercato delle scommesse sportive online in Italia

Sia il gioco online in Italia che il betting sportivo sono regolamentati con cura ed attenzione da parte del Governo. La buona gestione dell’industria iGaming e delle scommesse è affidata all’ADM.

Per operare legalmente in Italia, infatti, i privati interessati devono necessariamente ottenere la licenza nostrana, attenendosi anche in seguito a leggi e normative ferree. Il Bel Paese è conosciuto e preso da esempio in tutto il mondo per l’impeccabile regolamentazione di queste due industrie.

Da poco è stato approvato un nuovo decreto che garantisce un’attenzione ancora maggiore verso la tutela dei clienti. Ai primi posti nel quadro recentemente rilasciato: iniziative contro la ludopatia, il gioco illegale e una maggiore attenzione alla sicurezza di piattaforme e pagamenti.

Il ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

L’Agenzia delle Dogane si occupa ormai da tempo di gestire e supervisionare ogni attività inerente al gioco e alle bet sportive. L’ente si occupa in primis di valutare le società gestite da privati che vogliono iniziare a lavorare in questo settore.

Affinché possano entrare nell’entourage di concessionari ADM, gli interessati alla licenza devono sottoporre al vaglio dell’Agenzia una serie di prove relative a:

Situazione economica personale e della società

Sicurezza delle strutture impiegate per la gestione della piattaforma

Situazione penale limpida degli amministratori

Una volta superati questi controlli e ricevuta l’approvazione ad operare legalmente, i gestori saranno comunque tenuti sotto stretto controllo da parte dell’ADM.

Prospettive future

La strada lastricata d’oro delle scommesse sportive non terminerà presto. Stando alle previsioni degli esperti, il settore in Italia continuerà a crescere nei prossimi 5 anni. L’incasso stimato per il 2024 è di almeno 1.16 miliardi.

Le somme continueranno a salire fino al 2028 con un CAGR calcolato al 5,74%. Tramite l’apertura di nuovi siti scommesse e all’implementazione di nuove tecnologie (VR/AR/AI e cripto) si stima che il numero di utenti salirà a 2.7 milioni.

Osservazioni conclusive

Le scommesse sportive online in Italia sono ormai un elemento integrante della quotidianità della maggior parte degli appassionati di calcio o altri sport. Grazie all’introduzione costante di features innovative sulle piattaforme, lancio di app specifiche e promozioni, la crescita esponenziale dell’industria è destinata a continuare per molti anni a venire.

I dati raccolti nei primi mesi del 2024 ne sono una prova tangibile. La spesa aumenta, così come gli incassi portati allo Stato da queste attività. Le previsioni degli esperti sembrano, dunque, sempre più una solida realtà e un futuro concreto.