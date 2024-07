Biathlon: Marco Barale al lavoro con il gruppo Milano-Cortina 2026

Giornate intense per i componenti della squadra di Biathlon Milano-Cortina 2026, convocata dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl dapprima a Rovereto (Tn) presso il CeRiSM per i conseuti test funzionali e poi a Forni Avoltri (Ud) per una parte di allenamento sugli skiroll nelle giornate che vanno da mercoledì 31 luglio a giovedì 8 agosto.

Saranno impegnati: Nicolò Betemps, Marco Barale, Fabio Piller Cottrer, David Zingerle, Christoph Pircher e Daniele Cappellari, seguiti dagli allenatori Riccardo Romani e Daniele Piller Roner.