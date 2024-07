Un incendio, per dinamiche in fase di accertamento, si è sviluppato in un appartamento nel comune di Fossano.

L'allarme è scattato questa mattina, martedì 30 luglio, verso le 6.30 in via del Lucchetto. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Fossano e la prima partenza di Cuneo, unitamente alle Forze dell'Ordine.

Non vi sono fortunatamente feriti poiché lo stabile era vuoto al momento dell'incendio. Le fiamme hanno interessato una camera da letto e il mobilio all'interno.