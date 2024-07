La migliore crypto presale da comprare con Bitcoin vicino ai 70.000 dollari

Con il Bitcoin che si avvicina ai 70.000 dollari, molti trader si stanno chiedendo quali sono le migliori presale su cui investire.

Al momento, una delle più promettenti è quella di 99Bitcoins, un progetto di Learn-To-Earn che vuole permettere agli utenti di guadagnare ricompense tramite l’apprendimento delle criptovalute.

La presale di 99Bitcoins sta per entrare nella sua fase conclusiva, quindi i trader hanno un’ultima opportunità di acquistare il token nativo 99BTC a 0,0115 dollari utilizzando ETH, USDT, BNB o carta di credito. Si tratta del valore più basso prima del listing su DEX e CEX previsto per l’8 agosto.

Perché acquistare 99Bitcoins

Il valore del Bitcoin è attualmente intorno ai 68.500 dollari. Negli ultimi 7 giorni, la criptovaluta ha goduto di una crescita del 4%, incontrando la resistenza a 69.000 dollari per poi scendere nuovamente.

Tuttavia, gli analisti prevedono che a breve questa resistenza verrà superata e il Bitcoin tornerà sopra i 70.000 dollari, preparandosi a un’ulteriore crescita prevista per la fine del 2024.

Il token 99BTC, inizialmente creato su Ethereum, verrà portato sulla rete Bitcoin in modo da poter garantire una maggiore sicurezza ai suoi titolari e un accesso facilitato ad altri mercati, come quello degli NFT.

Trattandosi di un token ispirato al Bitcoin, 99BTC potrebbe crescere al lancio, sostenuto dall’entusiasmo dei trader del Bitcoin e dagli utenti interessati al meccanismo di Learn-To-Earn.

Caratteristiche del Learn-To-Earn

Originariamente nato come sito web per guidare gli utenti nell'acquisto di Bitcoin tramite PayPal, 99Bitcoins si è evoluto fino a diventare una vera e propria piattaforma di e-learning specializzata nel settore delle criptovalute.

Al momento, 99Bitcoins offre un sistema educativo sugli asset digitali, ideale sia per i trader alle prime armi, sia per gli esperti.

Seguendo modelli di successo come il Play-To-Earn e il Move-To-Earn, 99Bitcoins vuole creare un sistema Learn-To-Earn, lanciando una piattaforma apposita al termine della presale del token 99BTC.

Tramite il Learn-To-Earn, gli utenti potranno guadagnare token 99BTC partecipando a corsi, webinar e quiz online. Questo sistema potrà incentivare l’apprendimento delle criptovalute, attirando nuovi trader al mercato e contribuendo a una maggiore adozione degli asset digitali.

I token 99BTC guadagnati tramite il Learn-To-Earn si potranno vendere o mantenere nel wallet.

I titolari del 99BTC potranno accedere a una serie di vantaggi come l’accesso a segnali di trading per investimenti informati, contenuti premium come webinar di esperti, eventi esclusivi, sconti su prodotti e servizi, oltre alla possibilità di accedere a moduli aggiuntivi e tutorial sul settore degli asset digitali.

Tokenomics

Secondo la tokenomics ufficiale, la fornitura totale prevede 99 miliardi di token 99BTC. Questi verranno distribuiti in questo modo:

10,50% alla presale

27,50% ai fondi del progetto

17% alle ricompense della community

23% al marketing

8% per la liquidità

Inoltre, il 14% dell’offerta totale è stato destinato allo staking del token, attivato sin dalla presale per i trader che acquistano con ETH, USDT o carta di credito.

Staking e Airdrop

99Bitcoins offre la possibilità di fare staking del token 99BTC già dalla presale, con ricompense basate sulla partecipazione allo staking pool e all’APY (Annual Percentage Yield).

I guadagni verranno distribuiti per ogni blocco Ethereum e continueranno per un periodo di due anni. Pertanto, investire consente di guadagnare ulteriori ricompense aggiuntive.

Oltre allo staking, il team di sviluppo di 99Bitcoins sta preparando un generoso Airdrop di 99.000 token per ricompensare gli utenti più attivi della community. Questi token verranno distribuiti tra 99 membri che porteranno a termine alcuni semplici compiti. Questi vanno dal fornire l’indirizzo del proprio wallet agli sviluppatori, all'iscriversi al sito del progetto e seguirlo sui social.

