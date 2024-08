Auto esce di strada e si cappotta lungo la Strada Reale a Fossano

Un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, quello che intorno alle ore 11.30 di oggi, giovedì 1° agosto, ha interessato una vettura con a bordo tre persone, impegnate a percorrere la Strada Reale nel tratto che attraversa località San Lorenzo di Fossano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Fossano, intervenuta insieme ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e ai Vigili del Fuoco provenienti dal Comando di Cuneo, l’auto è finita fuori strada, andando a rovesciarsi in un campo presente a lato della carreggiata.

Il sinistro ha fortunatamente avuto conseguenze lievi per i tre occupanti della vettura, usciti dall’abitacolo dell’automobile capottata praticamente illesi.