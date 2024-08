I musei entrano nella Guida dei Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo [VIDEO]

Tra le novità del sesto volume delle Guida dei Creatori di Eccellenza di Confartigianato Cuneo c'è il racconto di 18 musei della provincia, in quanto custodi della storia del valore artigiano in uno scambio circolare tra cultura, turismo ed artigianato.



Dal titolo “I mestieri artigiani nella Granda” è stata presentata ieri, giovedì 1° agosto, nella romantica cornice di Villa Aragno a Cuneo, il cui padrone di casa Nino è editore.







Per questa nuova edizione sono state coinvolte 106 realtà imprenditoriali cuneesi, di cui 84 imprese artigiane afferenti a 18 settori e 22 ristoranti. Sono i nuovi “Creatori di Eccellenza”, che vanno a sommarsi alle 440 aziende coinvolte nei primi cinque anni del progetto.





Ha visto, inoltre, il patrocinio della Provincia di Cuneo, il supporto economico di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC, la collaborazione di A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Wonderful Outdoor World. L’evento di presentazione è stato organizzato con il contributo di Banca di Caraglio.







Dopo l'introduzione del presidente Luca Crosetto, il direttore Joseph Meineri ha moderato l'evento. Ospiti della tavola rotonda incentrata sui temi affrontati dalla nuova Guida sono intervenuti Silvia Cavallero, property manager Castello della Manta - bene FAI; Mauro Bernardi, presidente A.T.L. Azienda Turistica Locale del Cuneese; Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Enrico Quintavalle, responsabile Ufficio Studi nazionale di Confartigianato Imprese.

GUARDA QUI LE VIDEOINTERVISTE:



“Da due anni è stata sostituita la foto con il disegno per meglio rappresentare il valore artigiano – spiega il direttore di Confartigianato Cuneo Joseph Meineri -. Un viaggio enciclopedico per innovare l'immagine delle imprese, 5 anni 540 aziende raccontate, fotografate e postate.L'artigianato è anche turismo, fatto di momenti, di racconti del territorio.Catalizzatore di cultura d'imprese. Il 2024 lo vogliamo dedicare ai musei, i custodi della cultura per eccellenza”.

Silvia Cavallero, property manager Castello della Manta: “Nei musei è importante il racconto attivo, più lo vivi e più lo ami. Cultura e artigianato sono l'uno complementare all'altro. Quel saper fare porta a noi del mondo culturale un risultato impagabile”.

Mariano Rabino, presidente Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: "Abbiamo avuto il maggio migliore di sempre, giugno complicato e luglio buono. I turisti decidono all'ultimo dove andare, è richiesta flessibilità e duttilità dell'offerta, la domanda turistica è in evoluzione. Il futuro è nella collaborazione e di apertura di tutta la Granda".

Mauro Bernardi, presidente Atl del Cuneese: "Solo in Italia abbiamo la bottega dell'artigiano ed è per questo che il turista rimane affascinato, ne racconta nel mondo, e torna. Oggi nel Cuneese abbiamo sempre più offerte turistiche vocate all'outdoor, ma ciò che fa la differenza è proprio l'eccellenza artigiana".

L'intervento del conduttore televisivo Federico Quaranta ha chiuso l'evento di presentazione focalizzando il con il dialogo sulla centralità dell’azione di racconto e promozione quale fattore abilitante per lo sviluppo di un territorio, del suo sistema economico e del collegato tessuto sociale.





L’elegante volume, nelle sue 324 pagine si presenta come un esauriente spaccato dell’artigianalità e, sotto la conduzione del direttore Meineri, è curato nell’impianto grafico dall’architetto Danilo Manassero e da Matteo Ternavasio, nelle fotografie da Paolo Allasia e nelle illustrazioni da Cristiano Senesi e Luigi Ferrando. Testi a cura di Daniela Bianco. Contributi da parte di Enrico Quintavalle e Silvia Cellini (Ufficio studi Confartigianato Imprese nazionale), e di Elma Schena e Adriano Ravera. Coordinamento organizzativo e editoriale Pierpaolo Soria e Paolo Riba (uffici Marketing e Stampa di Confartigianato Cuneo).