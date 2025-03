Millone Serramenti: quasi 50 anni di eccellenza artigiana e una visione di innovazione continua

C’è un filo invisibile che lega ogni fase della storia di Millone Serramenti: un filo che unisce l’esperienza del passato all'innovazione del presente. Per quasi 50 anni, l’azienda ha rappresentato un punto di riferimento nel panorama dell’edilizia e dei serramenti, unendo l’artigianalità delle origini alla modernità delle soluzioni tecnologiche di oggi.

Carlo Millone, figlio del fondatore, è il custode di una tradizione che affonda le radici nell'arte della lavorazione del ferro e, insieme alla sua famiglia, guida un'azienda che continua a prosperare nonostante le sfide di un settore in costante evoluzione.

Associata a Confapi Cuneo nella unione di categoria Unionmeccanica Cuneo, l’associazione di categoria datoriale delle PMI della provincia di Cuneo "l’azienda Millone Serramenti è nata nel 1977, fondata da mio padre, Gianni Battista Millone, che aveva una lunga esperienza nel ferro battuto", racconta Carlo con orgoglio. “Era un fabbro di grande abilità e da lì è iniziato tutto. Con sacrifici e dedizione, mio padre ha ampliato e diversificato l’azienda. Oggi ci occupiamo della progettazione, realizzazione e installazione di infissi in alluminio, vetrate, serramenti in PVC e acciaio, e ci siamo evoluti verso soluzioni sempre più moderne e al passo con i tempi. Da quella piccola bottega artigiana, oggi siamo un’azienda solida, con 30 dipendenti e una rete di clienti che apprezza la nostra serietà e la qualità che mettiamo in ogni progetto."

Una visione che guarda al futuro

Anche se la tecnologia e l'industria sono oggi al centro dell'azienda, Millone Serramenti non ha mai rinunciato alla qualità artigianale che ha segnato la sua storia. "L'artigianalità è il nostro marchio di fabbrica", sottolinea Carlo. "Nel nostro settore, c'è molta pressione per abbassare i costi e standardizzare la produzione. Ma noi vogliamo fare la differenza, concentrandoci su progetti complessi e personalizzati, dove la qualità e la cura del dettaglio sono al primo posto."

L’azienda ha infatti un approccio che unisce il meglio delle due anime: l’esperienza tradizionale, che si traduce in competenza e manualità, e la continua innovazione. “Investiamo costantemente in nuove tecnologie e nella formazione del nostro team, ma la nostra forza rimane nella capacità di offrire soluzioni personalizzate. Ogni progetto è unico e lo trattiamo come tale.”

Il valore della consulenza personalizzata

Ogni progetto in Millone Serramenti inizia con una fase fondamentale: la consulenza. Carlo spiega: “Il nostro lavoro non si limita a produrre e installare serramenti, ma inizia con l’ascolto del cliente. Dedichiamo tempo a capire le sue esigenze, i suoi gusti, e creiamo insieme la soluzione perfetta, che rispetti non solo le sue necessità estetiche ma anche quelle tecniche e di efficienza energetica. Ogni dettaglio è importante, e il nostro approccio personale ci permette di essere sempre vicini al cliente.”

Questo approccio ha permesso a Millone Serramenti di lavorare con clienti prestigiosi, come Osella, Monge, Giovanni Rana e Inalpi. L’azienda non si limita solo all’edilizia residenziale, ma è anche un partner fidato per l’edilizia industriale e commerciale, realizzando progetti di grande importanza in tutta Italia e oltre.

Oltre i confini: un’azienda con visione internazionale

Nonostante le radici forti nel territorio, Millone Serramenti guarda lontano. "La nostra attività si estende principalmente nelle province di Cuneo e Torino, ma siamo presenti in tutto il Piemonte, in Liguria e anche nella Costa Azzurra. Abbiamo portato i nostri prodotti anche in Svizzera, nel resto della Francia e, recentemente, a Barbados, per un progetto davvero unico: la realizzazione di infissi per una villa privata ai Caraibi. È emozionante pensare che la nostra qualità artigiana arrivi così lontano", racconta Carlo con un sorriso.

Questa apertura al mercato globale dimostra non solo la versatilità dell’azienda, ma anche la sua capacità di rispondere a richieste complesse, con soluzioni adatte a ogni contesto, che si tratti di un progetto residenziale di lusso o di un'azienda internazionale.

Un progetto che ha segnato la differenza: la sede di eViso

Un altro progetto che ha segnato un punto di svolta per Millone Serramenti è la realizzazione della nuova sede di eViso a Saluzzo. "Si tratta di un edificio imponente, 16 metri di altezza con 1400 mq di vetrate, caratterizzato da 170 lamelle in alluminio ritorte, alte 12 metri. È il primo edificio in Italia con questo tipo di rivestimento e per noi è stato un vero onore far parte di un progetto così innovativo. Con gli architetti, abbiamo viaggiato fino a Londra per mostrare al committente un esempio della resa di questo prodotto. Vedere il risultato finale, così unico, è stata una grande soddisfazione", racconta Carlo, sottolineando quanto sia fondamentale la collaborazione con altri professionisti del settore.

La qualità, il futuro e il passaggio generazionale

Guardando al futuro, Millone Serramenti è pronta ad affrontare nuove sfide, continuando a perseguire i principi che l'hanno sempre contraddistinta. “Il nostro obiettivo è continuare a innovare, ma senza mai dimenticare le radici della nostra azienda, che sono saldamente legate alla qualità artigiana. In futuro, puntiamo a diventare ancora più industriali, con macchinari all’avanguardia e tecnologie sempre più moderne, ma senza rinunciare mai alla cura dei dettagli e al rapporto diretto con il cliente”, spiega Carlo.

Il passaggio generazionale è una parte fondamentale di questo processo. “Ci stiamo preparando a portare nuove competenze e idee fresche all’interno dell’azienda, per mantenere viva la nostra tradizione e, al tempo stesso, proiettarci nel futuro. I giovani che entreranno a far parte della nostra famiglia aziendale porteranno con sé nuove visioni e approcci innovativi, ma la nostra missione rimarrà sempre la stessa: garantire qualità, affidabilità e un servizio impeccabile.”