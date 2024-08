A Grinzane Cavour 150.000 euro dal "Progetto Asfalti" del Ministero

La sede Asava, in via Borzone, interessata dai lavori di asfaltatura

Il Comune di Grinzane Cavour è tra i beneficiari del "Progetto Asfalti" e ha ricevuto un finanziamento ministeriale di 150.000 euro. Spiega il sindaco Gianfranco Garau: "Abbiamo fatto domanda e siamo risultati idonei a ricevere un contributo tra i comuni con meno di 5000 abitanti. Abbiamo già affidato i lavori che partiranno tra settembre e ottobre".

Il primo tratto riguarderà via Borzone, dietro le aziende Sebaste e Dromont per arrivare alla sede dell'Asava. "Si tratta di una strada molto larga e lunga, particolarmente rovinata, dove, tra l'altro, transitano le ambulanze. Si trattava di un intervento prioritario, di circa 70.000 euro", aggiunge il primo cittadino.

Via dell'Asilo sarà la seconda strada interessata dalle opere di bitumatura. Garau spiega lo stato dei lavori: "Stiamo aspettando che l'Enel interri alcuni fili della luce, poi potremmo intervenire in maniera importante con alcuni rattoppi e interventi in alcuni tratti ancora da asfaltare".