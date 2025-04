Al Mallé di Dronero la rubrica “Ogni 8 del mese un 8 marzo” ha raggiunto la sua 50ª puntata

“Ed eccoci alla 50° puntata della nostra rubrica!”. Nata l’8 marzo 2021, “Ogni 8 del mese un 8 marzo” è la bellissima iniziativa del Museo Mallé di Dronero, che da quattro anni racconta piccole e grandi storie al femminile della Valle Maira e della Granda. Ideata e condotta dalla direttrice e storica delle arti Ivana Mulatero, in collaborazione con l’archivista Daniela Occelli, conta ormai ben 103 omaggi.

Mai meno di due racconti per volta: ogni 8 del mese per ogni storia un cammeo, la tenacia e l’esempio ma soprattutto la vita che resta, l’ispirazione. La rubrica, infatti, non è soltanto un modo per non dimenticare storie, ma per attualizzare il loro esempio ed anche valorizzare il territorio.

“È nato tutto dal Covid - racconta la direttrice Mulatero - dall’impossibilità di trovarsi al museo in occasione dell’8 marzo e parlare di una o più figure femminili. Abbiamo così voluto continuare il ricordo, ma con una cadenza temporale diversa, più ravvicinata, come sensibilizzazione a fronte dei numerosi fatti di cronaca. Il simbolico 8 marzo del Museo Mallé, così, non è più accaduto una sola volta l’anno, bensì ogni 8 del mese. Attraverso un’attenta ricerca storiografia, si è dato vita ad una rubrica che nel giro di poco tempo è diventata un appuntamento atteso, oltre che molto partecipato.

L’aspetto interessante è che ormai i cammei avvengono su proposta, con grande coinvolgimento ed impegno da parte delle persone che decidono di dare il proprio contributo attraverso un omaggio dedicato. Sono storie emozionanti, non necessariamente eccezionali, anzi, la semplicità è più di tutto ciò che le accomuna. Storie dove, nel caso, non è riportata la data di morte, proprio perché queste storie continuano a vivere. Racconti che racchiudono un grande senso etico e morale, capaci di ispirare.”

La rubrica prosegue e sul sito web del museo, all'interno della sezione dedicata (www.museomalle.org/pagina/), è possibile consultare i cammei pubblicati a partire dai primi fino a quelli di novembre, in attesa del nuovo aggiornamento.





Inoltre, i primi 100 cammei (marzo 2022 - marzo 2025) daranno vita ad un volume dedicato. Edizione Nerosubianco, la sua uscita è prevista per settembre e sarà la prima pubblicazione del museo dopo quella del catalogo dell'inaugurazione, avvenuta nel 1995.





In occasione del trentennale del museo, questo progetto si aggiunge alle altre iniziative, segno di grande volontà da parte di un gioiello d’arte capace di vivere nel tempo, come scrigno intatto di assoluta bellezza.