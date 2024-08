L'estate delle bombe nel Cuneese: rinvenuto un ordigno anche nel letto del torrente Grana a Monterosso

Periodo di bombe e ritrovamenti.

Un altro ordigno, della stessa tipologia di quelli ritrovati nel letto dello Stura a Vignolo - bomba a mano tipo “SCRM” di colore rosso, inesplosa - è stato rinvenuto domenica sera tardi, questa volta nel letto del torrente Grana, a Monterosso Grana.

A trovarlo un giovane del posto, Alessio Isoardi, la scorsa domenica 28 luglio, in serata. Si trovava lì per pescare, una sua passione.

Alessio è appassionato anche di storia e di guerre e, questo, gli ha consentito di capire quasi subito che era meglio allontanarsi. Inizialmente ha pensato ad una lattina, poi si è reso conto che era una bomba. Si è allontanato, ha chiamato i carabinieri di Pradleves e sono state quindi attivate le procedure di sicurezza.

L'ordigno sarà fatto brillare il prossimo lunedì 5 agosto. L'area è al momento delimitata e non accessibile.

"Credo che siano ordigni portati a valle dalle piene primaverili, arrivati da chissà dove. Adesso, con le portate decisamente diminuite e i letti dei fiumi e dei torrenti in parte asciutti, sono a vista. Io sono passato di là mille volte perché ci vado a pescare. Prima di domenica non avevo mai trovato niente", evidenzia il giovane che l'ha trovata.

L'ordigno è stato trovato precisamente in Borgata Levata, all’altezza del ponte. Lunedì interverranno nuovamente gli artificieri del Genio Guastatori di Fossano e sarà rimessa in moto la macchina della sicurezza. Una volta fatto brillare, l'area tornerà ad essere accessibile.

"Ringrazio i carabinieri di Pradleves per come hanno gestito la situazione e per essere sempre pronti ad intervenire quando un cittadino li chiama. Sono una risorsa importante per la nostra comunità", il commento di Stefano Isaia, sindaco di Monterosso Grana.