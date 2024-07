Alta tensione nella casa circondariale di Alba. "Da tre giorni un internato aggredisce il personale"

Altra giornata di fuoco, oggi, presso la casa circondariale di Alba. A denunciarlo è la Segreteria Locale della Fns Cisl, che lamenta il clima infuocato e rovente che regna presso il carcere di Alba: "Un internato di nazionalità algerina da sabato sera sta mettendo in atto una serie di aggressioni contro il personale penitenziario. Dapprima ha distrutto l'ufficio del preposto, poi, dopo esser stato portato presso il nosocomio di Verduno, continuava con la sua protesta sia contro il personale sanitario che quello penitenziario, mostrando anche i suoi "genitali" in segno di provocazione. Poi, dopo essere stato dimesso e rientrato in Istituto, iniziava a rompere i suppellettili della sua camera di pernottamento, lanciandoli nel corridoio".

La situazione non è migliorata nemmeno il giorno dopo, anzi. "Nella giornata di domenica dava fuoco a tutta la propria camera. Il comandante e un gruppo di agenti, riuscivano a riportarlo alla calma"- prosegue la nota, che aggiunge nuovi particolari sulla giornata di oggi, lunedì 22 luglio.