Fine settimana al Rifugio Migliorero per un gruppo di ragazzi non vedenti

L'associazione Abacus Odv di Cuneo, grazie alla collaborazione con la UICIC di Cuneo, durante l scorso fine settimana ha accompagnato alcuni ragazzi non vedenti al Rifugio Migliorero, in valle Stura.

Giovani e accompgnatori sono partiti sabato in mattinata, raggiungendo nel pomeriggio, dopo un dislivello di 500 metri, il rifugio dove hanno pernottato. Per i ragazzi è stata una "prima volta" di vita in rifugio: ciascuno di loro aveva un accompagnatore dedicato, mentre per la serata alcuni amici musicisti hanno suonato un repertorio anni sessanta.

La domenica mattina dopo colazione i partecipanti hanno giocato a carte in riva al lago inferiore di Ischiator e nel primo pomeriggio fatto ritorno alle macchine.