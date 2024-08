Saluzzo: Giorgio Pelissero nel Cda della Fondazione Bertoni

Si è riunito la scorsa settimana, il primo Consiglio di amministrazione della Fondazione Amleto Bertoni, ente manifestazioni della Città di Saluzzo. Dopo le nomine fatte dall’attuale sindaco, Franco Demaria, ci teniamo a presentare, il rappresentante nominato dalla Confcommercio di Saluzzo e zona.

“Ai consiglieri che hanno accettato l’incarico da parte del sindaco –commenta Danilo Rinaudo, presidente Ascom Saluzzo - si uniscono i rappresentanti degli enti e associazioni, e dal canto nostro abbiamo pensato a Giorgio Pelissero. Pelissero è un commerciante di articoli sportivi, da oltre trentacinque anni, ed ha saputo, nel tempo, stare al passo con i tempi nonostante i cambiamenti economici che hanno caratterizzato i periodi trascorsi all’interno del suo negozio, condotto con il fratello Daniele".

“Devo ammettere che la proposta di Ascom, di essere il loro rappresentante in seno al Consiglio della Fondazione Bertoni – riferisce Pelissero - è stata inattesa e gratificante al tempo stesso e, in un mondo in cui siamo tutti più bravi a criticare che a fare, mi sono sentito in dovere di accettare. Spero di esserne all’altezza e ripagare la fiducia che mi è stata data da Danilo con un lavoro serio e collaborativo: Saluzzo ha bisogno di una sinergia totale tra le varie realtà che operano per la promozione ed il bene comune della città. In altre parole c’è bisogno che si remi tutti ben sincronizzati nella stessa direzione altrimenti c’è il rischio che si giri in tondo senza andare da nessuna parte. Sono il più vecchio del nuovo cda – conclude - ma spero che il contributo che cercherò di portare possa servire ai giovani per una visione a360° di Saluzzo e delle Sue esigenze. Grazie dunque al Presidente Rinaudoed al Direttivo di ASCOM per aver scelto il mio nome”.

Confcommercio Saluzzo e zona, ringrazia la consigliera uscente Luisa Lombardo per aver rappresentato e portato la voce dell’associazione e dei nostri commercianti nella Fondazione Bertoni.