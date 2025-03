Leonardo da Vinci e il Piemonte: un viaggio tra arte e ingegno

Riprendono a Martiniana Po, domenica 9 marzo, alle 16, gli incontri con "Il tè culturale della domenica", organizzati dall’associazione culturale Giovanni "Netu" Borgna. L’evento avrà come protagonista lo studioso di storia e pittore Franco Giletta, autore del libro "La tavolozza di Leonardo".

L’appuntamento, che si terrà nella sala del sodalizio in via Marconi 8, sarà dedicato al tema "Leonardo da Vinci e il Piemonte – tracce di legami tra il genio di Vinci e personalità e luoghi della regione". Oltre a Giletta, sarà presente Mario Bombara con le sue "macchine" leonardesche, offrendo una straordinaria occasione per esplorare le invenzioni e il pensiero innovativo del grande maestro rinascimentale.

Franco Giletta, artista e autore di opere figurative oniriche e visionarie, vanta una carriera artistica di grande rilievo. I suoi dipinti si trovano in collezioni private e pubbliche sia in Italia che all’estero. Nato a Saluzzo, 57 anni fa, ha avviato un’intensa attività espositiva a partire dal 1995, partecipando a mostre sulla nuova figurazione italiana in sedi istituzionali di tutto il mondo, tra cui Australia, Belgio, Egitto, Francia, Giappone, Giordania, Libano, Marocco, Portogallo, Siria, Spagna e Stati Uniti.

Attivo anche nell’ambito dell’arte sacra, nel 2004 ha realizzato una pala d’altare raffigurante Sant’Antonio Maria Claret, oggi collocata in permanenza nella Chiesa storica di Santa Lucia del Gonfalone a Roma. Inoltre, è autore del podcast Storie dell’Arte, prodotto da More News, e nel 2022 è stato ospite narrante del programma televisivo di Rai Uno “A sua immagine”, nella puntata dedicata alla storia dell’antico Marchesato di Saluzzo.

Ad arricchire ulteriormente l’incontro, il racconigese Mario Bombara esporrà una decina di modelli ispirati ai progetti leonardeschi. Tra le fedeli riproduzioni, i presenti potranno ammirare il celebre carro armato, la barca a pale, la macchina per filare e la gru scava-canali. Questi modelli, frutto di un attento studio delle invenzioni di Leonardo, offriranno un'interessante chiave di lettura sulla visione innovativa del maestro e sulla sua capacità di anticipare le moderne tecnologie.

Durante il pomeriggio di domenica, sarà possibile tesserarsi o rinnovare la tessera dell’associazione culturale Giovanni "Netu" Borgna.

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 345-4534564.