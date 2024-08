Estate a pieno regime, caldo in graduale aumento

L'alta pressione mediterranea ingloberà tutta Italia per almeno una settimana, con pochi fenomeni e caldo e afa in graduale aumento.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 5 a venerdì 9 agosto.

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso con possibilità di nuvolosità più estesa al mattino a causa dell'alto tasso di umidità. Al pomeriggio normale attività cumuliforme sui rilievi, in particolare sulle Alpi con possibilità di isolati rovesci o temporali. Mercoledì 7 potrebbe esserci il passaggio di un fronte temporalesco più esteso anche sulle pianure, mentre nei giorni successivi l'attività convettiva pomeridiana potrebbe ridursi per un aumento dell'azione dell'alta pressione, con conseguente aumento del caldo.

Temperature che quindi saranno sempre sopra la media del periodo, stazionarie o in lieve e costante aumento durante la settimana. Elevati tassi di umidità favoriranno afa opprimente e possibili colpi di calore. I valori massimi saranno compresi tra 30 e 35 °C con i valori più alti attesi tra giovedì e venerdì. Le minime saranno sempre oltre i 20 °C con punte fino a 23/24 °C.

Venti assenti o deboli variabili. Le uniche occasioni di avere raffiche forti saranno durante i temporali, in particolare mercoledì.

Tendenza successiva.

L'anticiclone si rinforzerà ancora, portando le temperature sui valori più alti che probabilmente registreremo per questa estate nel weekend. Caldo e afa molto intensi in vista.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/658-Stagionali_Agosto_2024.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona