Itinerari del sacro: chiese a porte aperte a Mondovì e dintorni

La Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì porta con sé un ricco calendario di eventi speciali che permettono di scoprire i tanti volti del Rione Piazza. Nell’ambito dell’iniziativa, che anche quest’anno farà convergere sul colle interessanti eccellenze dell’artigianato nazionale, sarà possibile accedere a luoghi di pregio storico-artistico ordinariamente chiusi al pubblico.

Domenica 18 agosto dalle ore 16 alle ore 18 i “Volontari per l’Arte” accompagneranno i visitatori in una speciale visita alla Cattedrale di San Donato, nell’ambito della quale, in esclusiva, sarà possibile accedere a spazi ordinariamente di difficile visibilità quali ad esempio la Sala Capitolare. La visita prevederà inoltre approfondimenti sul mistero dell’altare Vivalda, sulla storia del pulpito cinquecentesco e sulla cappella di San Carlo Borromeo.

La visita è gratuita ed è gradita la prenotazione al numero 339.6143781. Mondovì ha vissuto le pagine più antiche e memorabili della propria storia a Piazza, per questa ragione, passeggiare nei vicoli e affacciarsi dal Belvedere che guarda alle Langhe e alla Pianura abbracciata dalle montagne, permette di appropriarsi dei passi che il luogo ha percorso nei secoli, godendo di antichi linguaggi artistici e architettonici che lasciano ampio spazio al segno prevalente del Barocco Piemontese.

L’itinerario del Sacro 2024 sviluppato dalla Diocesi di Mondovì conduce il visitatore alla scoperta dell'Ordine Domenicano e Francescano. Con la distruzione della cattedrale rinascimentale posta sulla collina di Mondovì, avvenuta nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto di Savoia, viene sovvertito l'ordine conventuale. I Domenicani, che avevano posto la propria sede in un edificio limitrofo alla antica cattedrale, dovranno quindi trasferirsi a Carassone, mentre i Francescani si ritireranno nella chiesa di S. Andrea.

L'itinerario oltre a porre l'accento sugli adeguamenti che hanno portato all'aspetto attuale della Cattedrale, si sofferma anche sulla parrocchiale di Carassone dedicata ai Santi Giovanni ed Evasio. Il pieghevole di progetto sul quale è illustrato nel dettaglio l’itinerario è disponibile in forma cartacea nelle sedi delle diocesi e consultabile online dall’account Instagram “Itinerari del Sacro”.

Da alcuni mesi è inoltre attivo il canale YouTube “Itinerari del Sacro”, vetrina dei beni della rete narrati per voce dei Volontari per l’Arte. La playlist dedicata alla Diocesi di Mondovì offre una ricca proposta di brevi video che accompagnano il visitatore a Niella Tanaro, Bastia Mondovì, Morozzo, Piozzo, Lesegno, Marsaglia.

Per maggiori informazioni sui progetti a cura dei Volontari per l’Arte della Diocesi di Mondovì è possibile consultare il sito www.sebastianus.org

AGOSTO E SETTEBRE NELLA DIOCESI DI MONDOVÌ | EVENTI SPECIALI

Nei mesi di agosto e settembre alcuni beni del progetto "Itinerari del Sacro" saranno presidiati e visitabili grazie ai Volontari per l'Arte. Segue dettaglio delle aperture programmate. Tutte le proposte sono gratuite. Necessaria prenotazione telefonica ai recapiti sotto indicati

ROCCA DE' BALDI |

Visite guidate | Parrocchiale di S. Marco

11 e 25 agosto, 15 e 29 settembre ore 16.00-18.00

Partecipazione gratuita. Prenotazione al numero 339.6143781.

MOROZZO

Visite guidate | Santuario della Madonna del Brichetto e Cappella di Santo Stefano

15 agosto ore 16.00-18.00

6 settembre ore 20.00-23.00

Partecipazione gratuita. Prenotazione al numero 346.2189871.

MONDOVÌ |

Visite guidate | Cattedrale di San Donato

18 agosto e 22 settembre ore 16.00-18.00

Partecipazione gratuita. Prenotazione al numero 339.6143781.

MONDOVÌ, FRAZ. CARASSONE |

Notte dell’Arte | Parrocchia dei SS. Giovanni ed Evasio

21 settembre ore 20.00-22.00.

Visita all'edificio sacro con possibilità di accesso straordinario al cantiere della Cappella del Rosario attualmente in restauro.

Partecipazione gratuita. Prenotazione al numero 339.6143781.

Cappella di Santa Maria delle vigne, ritrovo presso Parrocchia dei SS. Giovanni ed Evasio

22 settembre ore 15.00 e ore 16.30

Partecipazione gratuita. Prenotazione al numero 339.6143781.

CHIESE A PORTE APERTE:

Anche la Diocesi di Mondovì aderisce a “Chiese a porte aperte”. Il progetto nato per rispondere al bisogno di fruire tutti i giorni dalle 9 alle 18 di una visita autonoma supportata da contenuti scaricabili gratuitamente dall’applicazione “Chiese a porte aperte”.

Le "Chiese a porte aperte" monregalesi sono:

MONDOVÌ | Cappella di Santa Croce

MOMBARCARO |Cappella di San Rocco

PIOZZO | Cappella di San Bernardo

ROCCAFORTE DI MONDOVÌ | Cappella di San Maurizio

LUOGHI DEL SACRO:

I Volontari per l'Arte del territorio monregalese sono disponibili ad effettuare visite guidate su prenotazione contattando il numero 339.6143781.

I "Luoghi del Sacro" monregalesi sono:

MONDOVÌ | Cattedrale di San Donato, Chiesa-Confraternita della Misericordia, Cappella di San Bernardo delle forche, Cappella di Santa Croce, Cappella di Santa Maria delle vigne, Parrocchiale di Breolungi

BASTIA MONDOVÌ | Cappella di San Fiorenzo

DOGLIANI | Confraternita del Santo Nome di Gesù

LESEGNO | Cappella di San Nazario

MARSAGLIA | Cappella di San Ponzio

MOROZZO | Santuario del Brichetto, Cappella di S. Stefano

MOMBARCARO | Cappella di S. Rocco

MONESIGLIO | Pieve di Santa Maria d'acqua dolce

MONTALDO | Parrocchiale e romitorio di S. Ambrogio

MURAZZANO | Cappella di S. Rocco, Santuario della Madonna di Hall

MURIALDO | Parrocchiale, Cappella di S. Rocco

NIELLA TANARO | Parrocchiale di Maria Vergine Assunta, Confraternita di S. Antonio, Cappelle di Sant'Anna, Natività di Maria, San Bernardo, San Pantaleone

PAMPARATO | Parrocchiale, Cappella di S. Bernardo

PEVERAGNO | Confraternita di S. Pietro in vincoli, Cappella di S. Rocco di Val

PIOZZO | Cappella di S. Bernardo, Cappella del S. Sepolcro

PRIERO | Parrocchiale di S. Antonio Abate

PRUNETTO | Santuario della Madonna del Carmine

ROCCA DE' BALDI | Parrocchiale di S. Marco

ROCCAFORTE MONDOVÌ | Cappella di San Maurizio

SALE SAN GIOVANNI | Pieve di S. Giovanni, Cappella di S. Sebastiano, Cappella di Sant'Anastasia

SALICETO | Parrocchiale di S. Lorenzo, Cappella di S. Agostino, Cappella di S. Martino di Lignera

SAN MICHELE MONDOVÌ | Cappella della Madonna della Neve, Parrocchiale di S. Stefano, Chiesa dell'Alba Rosa

VICOFORTE MONDOVÌ | Pieve dei Santi Pietro e Paolo

VILLANOVA MONDOVÌ | Antica parrocchia di Santa Caterina, Santuario di Santa Lucia, Museo Casa di Madre Margherita

Note generali:

Il pieghevole di progetto è disponibile in forma cartacea nelle sedi delle diocesi e consultabile online dall’account Instagram Itinerari del Sacro.

Gli Itinerari del Sacro, le aperture de “I Luoghi del Sacro” e le proposte formative per diventare parte del team Volontari per l’Arte sono attive in tutti i territori delle diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì, Saluzzo.

Per informazioni è possibile consultare i siti internet delle singole diocesi, visitare l’account Instagram “Itinerari del Sacro” oppure scrivere a info.itineraridelsacro@gmail.com

Novità 2024: visita il canale YouTube “Itinerari del Sacro” per scoprire interessanti video dedicati ai beni della rete.