Mondovì, il padiglione "Michelotti - Bertone” dell'ex ospedale va all'asta per oltre 1 milione di euro

Il 6 settembre potrebbe essere scritta una nuova pagina per il padiglione "Michelotti-Bertone" dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì Piazza.

La struttura, composta da due blocchi, sarà infatti messa all'asta, con una base di offerta che parte da 1.235.282 euro, cifra che l'ente provinciale da solo, non può di certo sostenere, ma che potrebbe funzionare con un partenariato di tipo pubblico-privato.

Dalla vendita dello stabile potrebbero anche esserci risvolti positivi per l'organizzazione delle scuole superiori del rione. Non è mistero, infatti, che l'amministrazione Provinciale e Comunale da tempo stiano lavorando per recuperare l'area dell'immobile - che da piano regolatore ora risulta dedicata ai servizi (quindi non potrebbe ad esempio diventare zona residenziale, ndr), per collocarci la nuova sede dei licei.

Il "Vasco Beccaria Govone" potrebbe trovare 'casa' nei locali del padiglione Michelotti. Il progetto sarebbe poi quello di dar vita a un partenariato pubblico privato con l'Editel di Nucetto, proprietaria dell'edificio delle ex carceri di Piazza, (abbandonate dal 1982), per inserire gli uffici scolastici. A questo punto, con un gioco ad incastro notevole, l'alberghiero potrebbe avere tutte le aule in una sola sede, in piazza IV Novembre e, il "Baruffi", nel frattempo verrà trasferito nella nuova sede in costruzione in via della Polveriera.

Un puzzle non facile che, però, ridarebbe vitalità ad almeno una delle due parti dell'ex ospedale Santa Croce (che include anche il padiglione "Gallo", ndr), uno dei maggiori contenitori vuoti di Piazza, insieme alla Cittadella.

Chissà se sarà la volta buona per scrivere un nuovo capitolo, almeno per il "Michelotti".

I soggetti interessati possono partecipare all’asta facendo pervenire all’Azienda Sanitaria Locale CN1- Struttura Semplice Patrimonio - via Ospedali n. 5 - 12038 – Savigliano (CN) a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, o anche con consegna a mano, busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 05/09/2024. Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, saranno escluse dall’asta.

L'apertura dei plichi si terrà il 6 settembre 2024, alle ore 11.00, presso la sala riunioni dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 sita al 1° piano del blocco H del Presidio Ospedaliero di Savigliano in via Ospedali n.5, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet istituzionale dell'ASLCn1.