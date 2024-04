Riceve un rene dalla moglie e cinque mesi dopo vince l'oro sugli sci ai Giochi dei Trapiantati

L'amore vince tutto. Così recitava il poeta Virgilio ed è proprio con questo spirito che Giulia ha deciso di salvare Paolo.

I protagonisti di questa storia sono due monregalesi. Lui ha 49 anni, si chiama Paolo Manera, è un ingegnere edile di San Giacomo di Roburent. A causa di una malattia renale è entrato in dialisi, in attesa di trapianto. Da giovane sportivo agonista ha dovuto ridimensionare i tempi della sua vita, in lista d'attesa per un trapianto che, nonostante l'attività trapianto di rene a Torino sia ai massimi storici (nel 2023 effettuati 229 trapianti di rene all'ospedale Molinette, un numero mai raggiunto in Italia neanche lontanamente) non si sarebbe concretizzato in tempi brevi.

Per lui si è messa in gioco Giulia Negri, sua moglie, determinata nell'aiutarlo a vincere una delle sfide più importanti, quella per la salute: si è subito proposta per donargli un rene.

Dopo un attento periodo di analisi ed esami sia sul ricevente che sulla donatrice, è arrivato l'ok per l'operazione che è stata eseguita presso la Nefrologia Dialisi e Trapianti dell'ospedale Molinette, struttura diretta dal professor Luigi Biancone, responsabile del Programma di Trapianto Rene.