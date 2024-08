I cuneesi residenti nel centro storico hanno diritto a parcheggiare negli stalli riservati, ma devono esporre il pass

In riferimento alla lettera della cuneese residente nel centro storico "Perché i vigili urbani di Cuneo non hanno le attrezzature idonee per rilevare la residenza di un utente dalla targa dell'auto?", riceviamo e pubblichiamo la replica dello Sportello Unico del Cittadino del Comune di Cuneo.

Gentile direttore,

le scriviamo in merito alla lettera pubblicata dalla sua testata nella mattinata di ieri, martedì 6 agosto, intitolata: “Perché i vigili urbani di Cuneo non hanno le attrezzature idonee a rilevare la residenza di un utente dalla targa dell’auto?”.

Pur comprendendo l’amarezza della cittadina che si è vista comminare una multa, non possiamo sottrarci ad alcune sottolineature. La lettrice, essendo residente nel centro storico, ha sì diritto a parcheggiare negli stalli di sosta riservati ai residenti; tuttavia, tale diritto è subordinato all’esposizione del pass che le è stato consegnato dallo Sportello Unico Cittadino (ufficio deputato al servizio). La modalità di utilizzo del contrassegno, oltre ad essere illustrata dal personale addetto e riportata nel sito istituzionale, è chiaramente indicata sullo stesso, con la dicitura: “Valido solo se esposto in modo completamente visibile sul cruscotto della vettura in sosta”.

La ratio di questo passaggio non alberga, come sostenuto nella missiva, nella mancata digitalizzazione, ma nel regolamento della Ztl Centro Storico. Come la sua lettrice certamente saprà, ogni nucleo familiare residente ha diritto a un solo pass, nel quale può inserire fino a due targhe. Nel caso in cui il contrassegno non venga esposto diventa impossibile per la Polizia Locale accertare se nello stesso momento il residente ha una seconda vettura posteggiata negli stalli riservati.

Sperando di aver chiarito le motivazioni che ci portano a richiedere l’esposizione del pass, approfittiamo dell’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. Restiamo comunque a disposizione: presso lo Sportello Unico del Cittadino di via Santa Maria il nostro personale è sempre pronto a fornire spiegazioni e chiarimenti per un uso corretto del contrassegno, onde evitare sanzioni.

Sportello Unico del Cittadino del Comune di Cuneo