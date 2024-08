Perché i vigili urbani di Cuneo non hanno le attrezzature idonee per rilevare la residenza di un utente dalla targa dell'auto?

Da una lettrice di Cuneo riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore

scrivo questa lettera perché nn comprendo come sia possibile nell'era della digitalizzazione possa succedere quanto segue.

Abito a due passi dal municipio di Cuneo, residente nel medesimo comune e possessore di pass rilasciato dallo stesso per la sosta dell'auto. Purtroppo ho parcheggiato nella sosta riservata ai residenti del centro storico, avendone diritto, ma dimenticavo di apporre il certificato per residenti, anche perché non trovo giusto dover viaggiare con un simbolo che ne indica la mia provenienza. Stamattina, 5 agosto, mi trovo sul parabrezza UNA BELLA MULTA!!

Oltre al fatto che cerco nei migliori dei modi di far quadrare i conti con non poche difficoltà, la domanda è: ma possibile che i vigili urbani non siano forniti di attrezzature idonee nel rilevare dalla targa la mia residenza e il possesso del pass? A Milano funziona così, non credo che sia una cosa tanto difficile da fare. Questa è la seconda volta che mi succede e proprio sotto casa, e meno male che si parla tanto di intelligenza artificiale

Lettera firmata